Quentin Fillon mantiene el reinado de Francia en el biatlón y Josie Baff da la gran sorpresa en el espectacular snowboard cross

Francia suma su tercer oro en biatlón en estos Juegos de Milano Cortina 2026 tras ganar Fillon 10km sprint masculinos

Francia, por medio de su biatleta Quentin Fillon Maillet, vuelve a demostrar que esa especialidad invernal, el biatlón, es, hoy día, suya. Ya ganaron el relevo, los 15km femeninos y ahora han hecho lo propio con los 10km sprint masculinos en unos Juegos de Milano Cortina 2026 donde Fillon ha logrado el cuarto oro olímpico de su carrera.

A sus 33 años, Quentin Fillon demostró por qué después de tanto tiempo sigue siendo el dominador de la especialidad. El biatleta de Champagnole salió de Beijing 2022 con cinco medallas, dos de ellas doradas y tres plateadas, y venció el pasado domingo, junto a Eric Perrot, Lou Jeanmonnot y Julia Simon, la prueba de relevos.

Sin embargo, le faltaba esta prueba, donde fue plata hace cuatro años. Y esta vez la ha logrado. Lo ha hecho con un tiempo de 22:53.1, sin fallo alguno en el campo de tiro, lo que le hizo tomar una ventaja a la que no se acercaron ninguno de sus competidores y, en especial, un equipo noruego que metió a sus cuatro representantes entre los ocho mejores.

Vetle Sjaastad Christiansen, segundo a 13.7, y Sturla Holm Laegreid, tercero a 15.9 le acompañaron en el podio y frustraron un doblete francés que parecía claro cuando Emilien Jacquelin llegó a meta a 16.1 segundos de su compatriota. Sin embargo, su último tramo de esquí de fondo no fue bueno y los dos noruegos lo aprovecharon para remontar y sacarlo del podio.

La lucha podría haber estado más reñida si no fuera porque otros aspirantes, como el noruego Johannes Dale-Skjevdal, sexto a 43.0, o el sueco Martin Ponsiluoma, séptimo a 46.7, fallaron dos de sus disparos, lo que les lastró al final. Sólo uno erró el cuarto noruego en meta, Johan-Olav Botn, ganador en los 20 kilómetros y que aquí tuvo que claudicar, entre otras cosas, por ese error.

Josie Baff da la gran sorpresa en el snowboard cross femenino

La intensa mañana, que también sirvió para coronar a Johannes Klaebo en los 10 km de esquí de fondo, la completó la espectacular prueba de snowboard cross, que tuvo como ganadora a la australiana Josie Baff.

Baff fue de menos a más y sorprendió a las favoritas, ya que había hecho el 17º tiempo en la preclasificatoria y le había tocado un grupo muy difícil desde el principio junto a la checa Eva Adamczykova, que había hecho el mejor tiempo. Ambas se repartieron los triunfos en las diferentes series a partir de octavos, pero fueron pasando rondas hasta verse las caras en la final. Ahí, la australiana se impuso por 0.04 centésimas a la checa.

Tercera fue la italiana Michela Moioli, campeona en PyeongChang 2018, que dejó fuera del podio a la suiza Noemie Wiedmer, cuarta en esta final.