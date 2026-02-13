Welligton, excentral brasileño: "Tuve una fuerte discusión con Pellegrini y le dije que estaba loco"

El otrora central, ahora entrenador, recuerda su etapa a las órdenes de Pellegrini y la bronca que tuvieron porque le enseñó a defender, y ahora lo ve antes de su retirada como seleccionador de Brasil

Manuel Pellegrini ya se ha convertido en historia viva del Betis por haber consolidado al club en la elite y superar récord tras récord, y también ocupa un lugar destacado en los anales de LaLiga al situarse entre los cinco entrenadores más ganadores de la competición.

Y es que, a lo largo de su carrera, el técnico chileno ha dejado su impronta en todos los banquillos por los que ha pasado, pues en la mayoría ha respondido a las expectativas y ha cosechado éxitos. Así ocurrió por ejemplo en el Málaga, al que clasificó para la Champions en un periplo que dejó un bonito recuerdo en tierras costasoleñas.

Una etapa que ahora recuerda desde Brasil el excentral Wellligton, actualmente también entrenador y al que, en una entrevista para el medo chileno La Tercera, se le ha preguntado por su experiencia con el Ingeniero como técnico. El brasileño solo tiene palabras positivas para Pellegrini, aunque también recuerda que chocaron muchas veces por la forma de concebir la forma de defender de cada uno.

El excentral recuerda la bronca con Pellegrini y lo mucho que aprendió con él

"A mí me enseñó muchas cosas. Nosotros pasamos de ser un equipo humilde a tener muchos jugadores de selección. Entonces, nos costó un poco, a mí personalmente. Llegó un momento de una fuerte discusión con el míster. Cosas de las que yo no estaba de acuerdo. Poco a poco me fue enseñando", señaló Welligton, que cuenta que llegó a llamarlo loco.

"Es una de las cosas que yo me quedo guardado. Sobre todo, en la línea defensiva, de todos estar en el mismo plano. Me decía que yo tenía que frenar, que no tenía que entrar. Y claro, nosotros centrales siempre estábamos acostumbrados a entrar. Yo dije: ‘no, este tío está loco’. Pero poco a poco me fue demostrando que era lo correcto. Si hubiera aprendido antes habría disfrutado más del fútbol", rememoró el excentral, que ha extrapolado lo que aprendió a su etapa en los banquillos.

"Sobre todo el trato del jugador, es una de las claves de su trabajo. Tanto Manuel como su cuerpo técnico fueron de lo mejor. Siempre directo, siempre muy honrado, eso es lo esencial. Es una de las cosas que quiero llevar conmigo. Es muy difícil manejar grupos como los que tuvo el chileno. Pellegrini lo maneja fenomenal, ese es uno de los puntos importantes de su éxito. Aparte de conocer el fútbol como palma de su mano", señaló.

Welligton cree que Pellegrini podría dirigir una selección como Brasil

En este sentido, tanto valora a Pellegrini que espera que no se retire pronto y lo ve al frente de una gran selección como Brasil, para lo que llegó a sonar. "Ojalá que siga, porque el fútbol se lo va a agradecer. Quien está cerca, siempre puede aprender cosas buenas", apuntó Wellington, que añadió: "Yo creo que Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil".