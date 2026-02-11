Problema con Amrabat que no entraba en los planes del Betis

Más allá de las dudas que existen ya en el Betis, ha entrado en juego un nuevo factor de cara a verano que, según ha podido saber ESTADIO, podría complicar su fichaje a título definitivo

Sofyan Amrabat, por un motivo u otro, ha sido protagonista en el Betis desde que llegó como fichaje 'bomba' tras arrebatárselo Manu Fajardo al Sevilla a última hora. Y es que el internacional marroquí entró de inmediato en los planes de Pellegrini y se consolidó en el once como pieza principal.

Al poco tiempo de brillar ya empezó a hablarse de que el Betis trataría de hacerse en verano con los servicios del centrocampista a título definitivo y en Turquía afirmaron que ya se lo había hecho saber al Fenerbahçe, que, según las mismas fuentes, pedirá 12 millones de euros.

Dudas en el Betis sobre la conveniencia de intentar su fichaje

Después llegaron las lesiones, sobre todo la sufrida tras el choque con Isco, su polémica marcha a la Copa de África y una operación que aún lo mantiene fuera de los terrenos de juego, no vistiendo la elástica heliopolitana desde el 27 de noviembre, cuando se produjo el surrealista impacto entre compañeros.

Esta larga ausencia, el hecho de que volvería a marcharse en los próximos torneos africanos y las pretensiones del Fenerbahçe han empezado a generar dudas sobre la posibilidad de lanzarse a por él en el próximo mercado estival, pues hasta ahora solo ha podido disputar 721 minutos repartidos en 11 minutos.

Además, existe un nuevo problema que no se contemplaba en los planes del Betis de cara a verano, pues ha entrado en juego un nuevo factor que podría complicar las negociaciones en el caso de iniciarse.

En un principio, el Fenerbahçe tenía muy claro el deseo de venderlo en verano y de negociar en cantidades inferiores a la que se apuntaba en un principio de 12 millones, para, al menos, recuperar, gran parte de la inversión realizada el pasado verano con la ejecución de la obligación de compra por la cantidad antes mencionada.

La afición del Fenerbahçe, un nuevo obstáculo

Sin embargo, ahora también existe dudas sobre la predisposición del club otomano, debido a la presión ejercida por la afición estambulita. Y es que, como ha podido saber ESTADIO por fuentes cercanas al Fenerbahçe, su pasional hinchada está pidiendo que regrese para quedarse y no para salir de forma definitiva.

El motivo es que confían en que podría dar un gran nivel todavía con su camiseta y que no vale la pena dejarlo escapar por cifras similares o menores a lo pagado, cuando sería completamente válido para el siguiente proyecto.

Este nuevo escenario podría provocar que el Fenerbahçe subiera sus pretensiones, lo que le cerraría por completo las puertas del Betis. No obstante, justo antes del partido en el que se lesionó, el propio futbolista no escondió su deseo de seguir en La Cartuja, porque en ese momento se sentía querido, y no manejaría volver al Şükrü Saracoğlu. Sin duda, se avecina un futuro 'culebrón' si el Betis moviera ficha.