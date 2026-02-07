Atento a Toma Basic, otra oportunidad a coste cero en verano para la medular

Con la continuidad de Amrabat y Altimira en el aire, en La Cartuja se cubren las espaldas con un jugador contrastado a quien su club insiste en renovar

No es la primera vez que desde Italia encartan a Toma Basic, pivote de 29 años recién cumplidos que queda libre el próximo 30 de junio de 2026 y que, por ende, puede ya comprometerse con quien desee, como había hecho Álvaro Fidalgo antes de que se adelantara su aterrizaje por mor de las lesiones de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso. Si la llegada del ovetense invita a pensar en movimientos a medio plazo en esa medular, en la parte más destructiva de la 'sala de máquinas' se prevén cambios, pues el futuro de Sofyan Amrabat y Sergi Altimira no está claro.

En lo que se refiere al de Huizen, el Real Betis sigue con la idea de procurar en verano su continuidad bajo cualquier fórmula, aunque existen dudas al disputarse una nueva Copa de África en enero de 2027 y otra un año después antes de armonizar el calendario desde 2032 para coincidir con Eurocopas y Copas América, quedando a dos años vista del Mundial anterior y posterior, no como ahora. Pese a que hay serias dudas con la obligación de los clubes a ceder a sus futbolistas, lo ocurrido en esta última edición de la AFCON genera dudas.

De no quedarse con Amrabat, una de las alternativas sería el citado Basic, encartado ya a finales de noviembre pasado. Con 1,90 de estatura, ha marcado tres goles y brindado cuatro asistencias en 86 encuentros oficiales con una Lazio que porfía para ampliar su vinculación hasta 2029, aunque no ha habido aún acuerdo económico. El Betis lo vigila, aun consciente de que puede estar siendo utilizado para una mejor renovación. En la capital romana pagaron en su día 7,1 millones de euros al extinto Girondins de Burdeos por este mediocentro que había destacado en el Hadjuk Split, aunque lo cedió seis meses a la Salernitana por una inoportuna correlación de pequeñas lesiones.

Una hoja de ruta estival con los pivotes con muchos condicionantes

Aparte de volver a someter a debate dentro de unos meses la pertinencia de pedir una segunda cesión de Sofyan Amrabat o pelear su contratación en propiedad por una cantidad interesante, el Real Betis debe esperar acontecimientos este verano con Sergi Altimira, un claro activo que generó interés en verano y en enero tanto en la Bundesliga (sobre todo Eintracht de Frankfurt y RB Leipzig) como en la Premier League (el último en pujar fue el Fulham). Al costar 1,8 millones, la plusvalía que podría dejar si alcanzan el precio mínimo fijado en La Cartuja por él (20+5), abriría una puerta para acompañar a Marc Roca y Nelson Deossa, más Álvaro Fidalgo y puede que Pablo Fornals.