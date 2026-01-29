Las 'prisas' de Amrabat por callar bocas en el campo

Apenas 48 horas después de pasar por el quirófano para limpiar su tobillo derecho, el de Huizen ya se machaca en el gimnasio para recortar plazos

No han pasado ni dos días desde que se sometió a un artroscopia para limpiar de cuerpos extraños, edemas e inflamaciones su tobillo derecho, última secuela del brutal, inesperado y surrealista choque de tibias con Isco Alarcón en los primeros compases del Real Betis-FC Utrecht de la Europa League, disputado hace dos meses (27 de noviembre de 2025) en el Estadio de La Cartuja. Aunque con plazos diferentes, tanto el de Huizen como el de Arroyo de la Miel han terminado pasando por el quirófano, subsanando daños colaterales y cruzando los dedos para poder ayudar a su equipo antes de que termine el presente ejercicio.

El '22' no ha vuelto a pisar un terreno de juego. El '14', sí. Forzó para estar en la Copa de África, siendo titular en los dos primeros encuentros de la fase de grupos y echando una mano en la recta final del de cuartos de final ante Camerún. Pero no ha podido esquivar la solución drástica, recibiendo muchas críticas en redes sociales por anteponer su presencia con la selección de Marruecos y los intereses de ésta, perjudicando los del Real Betis. Ahora, pase lo que pase, está decidido a hablar en el campo, a callar bocas. Porque no habrá mejor manera de preparar el próximo Mundial de 2026 con los 'Leones del Atlas' que abrochando la 25/26 a tope como verdiblanco.

Este jueves, 48 horas después de haber pasado por el quirófano, Sofyan Amrabat subía una 'story' a su perfil de Instagram en la que podía vérsele, como se dice coloquialmente, machacándose en el gimnasio. Con un fuerte vendaje todavía sobre el tobillo derecho, que no podrá apoyar ni poner a prueba por el momento, el mediocentro defensivo ejercitaba su tren superior con unos pedales adaptados para sus brazos y concentrado en una recuperación que dará paso, como aventuraba el protagonista, a "un capítulo más fuerte" de su temporada.

Los plazos para el regreso de Sofyan Amrabat

Aunque no han trascendido tantos detalles con su lesión del tobillo derecho, supervisada, como su intervención, por los servicios médicos del Real Betis y el Fenerbahçe, no consta que tenga afectado el cartílago, como su compañero Isco Alarcón, que sufrió, además, una herida inciso-contusa en la tibia (sólo un edema Sofyan Amrabat) y probó con factores de crecimiento, mientras que el tratamiento conservador con Marruecos del de Huizen se centró en la fisioterapia. Por eso, la artroscopia a la que se ha sometido esta semana fija el contador en un mes o mes y medio a priori, aunque serán las sensaciones del protagonista las que manden. Con el costasoleño, operado hace exactamente un mes, un especialista como el doctor Ripoll consideraba que sería razonable verlo de vuelta en 8-12 semanas.