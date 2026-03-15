Borja Iglesias, agradecido: "Con el tiempo los valoraremos más"

El artillero fue recibido con una mayoría de aplausos por su antigua afición: "Yo a ellos también les quiero mucho; recuerdo momentos muy bonitos"

Se impusieron los aplausos en pocos segundos, pese a una cierta división de opiniones inicial, con el ingreso de Borja Iglesias al terreno de juego este domingo en La Cartuja. Algún pito se escuchó, aunque a buen seguro más por la sustitución simultánea de Ez Abde para dar entrada a Antony Matheus dos Santos, seguramente por la incredulidad del respetable, que contaba con 'Zipi y Zape' para buscar la remontada frente al RC Celta. Un recibimiento, el segundo desde que se marchó definitivamente de Heliópolis, que agradeció el 'Panda': "Yo a ellos también les quiero mucho. Recuerdo momentos muy bonitos, que con el tiempo los valoraremos aún más".

En declaraciones a Movistar Plus tras el 1-1, el delantero gallego aboga por valorar el empate: "Hay que analizarlo todo con perspectiva. Ahora mismo te digo que hemos entrado muy bien, hemos entendido bien la primera parte y hemos tenido situaciones para irnos con algo más de distancia. Ellos luego han apretado, porque este estadio aprieta mucho, y nos han metido en bloque bajo. Quedan diez jornadas para luchar y pelear por algo que nos hace mucha ilusión". Porque, con la sexta plaza afianzada (a tres puntos de una quinta que vale ahora mismo la Champions League) y tres puntos de ventaja sobre la Real Sociedad, nadie renuncia a nada en Vigo.

Por último, Borja Iglesias admitió que quizás esperaba ser titular ante su ex equipo, máxime cuando no estará el jueves por sanción ante el Olympique Lyonnais, aunque ya tenía el cuerpo hecho por la costumbre de Claudio Giráldez de hacer rotaciones: "Es duro, pero es lo que queremos (en referencia a jugar siempre). No me voy a quejar; ojalá estar aún en la Copa del Rey también. Sabemos que es así, que el míster lo tiene claro y rota mucho, pues busca onces enérgicos para cada partido. Esto es un momento bonito, así que tenemos que disfrutar y cuidarse".

Optimismo para la vuelta ante el Lyon... que no jugará por sanción

"Vamos 1-1 allí, con posibilidades de todo. No creo que haga falta que diga yo muchas cosas. El equipo juega bien, tiene claridad en lo que hace, compite bien y tiene la ilusión intacta por lo que está luchando. Yo no juego, pero vamos con ganas de ganar el partido", apuntaba el 'Panda' respecto a las opciones del RC Celta de ganar en Lyon para pasar a los cuartos de final de la Europa League pese al 1-1 de la ida, que obliga a los celestes a dar el todo por el todo el próximo jueves.