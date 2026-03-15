Giráldez: "Los hemos dejado vivos; cuando jugamos sin cerebro y con corazón, el Betis fue mejor"
El míster celeste considera "insuficiente" el punto y se marcha "enfadado" por la oportunidad perdida ante un rival directo al que considera favorito a la quinta plaza
Para el entrenador del RC Celta, el empate cosechado en La Cartuja fue "insuficiente", por lo que se marcha "enfadado" a Vigo: "Contento por el equipo, orgulloso por lo que ha hecho. Con una primera parte muy, muy buena. Con una segunda parte en la que el Real Betis ha arriesgado mucho más en la presión, nos ha jugado mucho más vertical y sabíamos que ibamos a tener que en algún momento sufrir. El gol ha llegado demasiado pronto, una acción que es lo que más nos molesta del partido seguramente. Y luego no hemos acertado en situaciones de transición para poder matarles dentro de los abiertos que estaban, con situaciones muy claras de 3 Vs. 3 en las que hemos jugado demasiado precipitados. Creo que cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón, el Betis ha sido mejor".
Con todo, Claudio Giráldez estima que ocurrieron cosas normales: "El fútbol es acierto, y hemos generado llegadas de muchas maneras y jugando muy bien. Y creo que en el momento que hemos tenido para matarlos los hemos dejado vivos. Hemos concedido pérdidas por gustarnos de más, que es parecido a lo que nos pasó en el partido del RCD Espanyol. Y es lo que menos me gusta de la parte ofensiva del equipo hoy. Evidentemente, sabemos que ellos tienen mucho potencial, que es muy difícil maniatarles en su transición. Y luego, en su fase tres, cerca de nuestra portería, tenían recursos de sobra en el banquillo para poder seguir cambiando la dinámica ofensiva. Y bueno, no hemos olido bien la sangre que había en la primera parte para poder matarlos".
La permanencia no está atada
"No. Dije 43 puntos y tenemos 41. Tuvimos 43 durante un rato, los tiramos, o los perdimos, mejor dicho. Ya sabemos lo difícil que es ganar un partido. Hemos estado brillantes en 45 o 60 minutos del partido y no hemos ganado. Es muy difícil ganar los partidos en esta competición, y creo que lo hemos sufrido nosotros en nuestras propias carnes durante las primeras nueve jornadas. Lo ven los rivales contra nosotros: llevamos 42 partidos este año y hemos perdido sólo 10. Es difícil ganar, hay que competir muy bien. Hoy hemos tenido momentos en los que no hemos competido tan bien, pero hemos estado muy, muy bien, y, aun así nos vamos con un punto. Hay que seguir remando y, cuando tengamos los 43, vamos a ir con todo a por otro objetivo. De momento, prudencia".
Borja Iglesias, baja en Lyon, no fue titular
"Parece que el cansancio te viene en el partido siguiente, pero te viene en el de antes. Tras jugar 60 minutos en una competición europea, y como juega Borja, que recibe golpes por todos lados, no es fácil muchas veces recuperarse, y el planteamiento del partido de hoy está en otra idea. Estamos buscando mucha más profundidad. Sabíamos que podían esperar la presencia de Borja arriba y tener que referenciar a alguien más fijo en esa defensa de cuatro de ellos. Queríamos sorprender un poco con ese planteamiento y me quedo muy contento con la aportación de todos. Es una pena que cuando hemos cambiado a jugar con Borja más bajo y los extremos más altos no hayamos acertado en esas últimas acciones en campo abierto cuando el partido estaba ya bastante roto. Creo que ahí se encuentra más cómodo el Betis que nosotros, pero hemos tenido nuestras acciones".
Ambiente de La Cartuja como ensayo para Lyon
"Sí, sin duda. Es una muy buena muestra de un ambiente muy parecido. Nunca jugamos allí, pero, por lo que nos dicen y lo que hemos visto, va a ser similar. Es una eliminatoria que tiene una connotación emocional distinta; es la vuelta, pero yo estoy con mucha confianza en el equipo. Hemos perdido dos partidos fuera de casa en LaLiga en lo que va de temporada. En Europa hemos hecho partidos muy buenos fuera de casa y tengo la fe en que, si el equipo juega con la personalidad y el entrenamiento que ha jugado hoy, tenemos muchas opciones de poder pasar, sabiendo que va a ser muy difícil. Evidentemente, el favorito es el Lyon por muchos motivos".
El Betis, ¿favorito al quinto puesto?
"Sí, por supuesto. Por muchos motivos también. El principal es que van quintos. Nos sacan tres puntos y quedan diez jornadas. Sabemos el potencial que tienen y las distintas formas que tienen de poder ganar un partido, lo que hace que probablemente les sea más sencillo sacar puntos que a nosotros en ese aspecto por la cantidad de recursos de pegada. Tenemos que remar muchísimo para ganar cada encuentro. Creo que también por eso llevan tantos años seguidos jugando competición europea y tienen esa experiencia, esa plantilla, ese presupuesto para poder ser los máximos aspirantes. A nosotros todavía nos queda por cumplir nuestro primer objetivo y, a partir de ahí, soñaremos si es necesario".