Giráldez: "Nos dieron por muertos antes de tiempo"

El entrenador del cuadro gallego analiza el triunfo de su equipo en el Metropolitano y la temporada que viene haciendo pujando por Europa

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha valorado el triunfo de su equipo este sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, con el gol de Borja Iglesias. Un resultado que acerca al cuadro vigués a Europa. "Tenemos que intentar pelear por estar de nuevo Europa. Nos han dado por muertos antes de tiempo", ha señalado.

Unas palabras que Giráldez ha pronunciado en los micrófonos de DAZN tras el choque. "El salir de Europa nos ha hecho daño, es normal que haya un tiempo de cicatrización. Ahora mismo estamos encontrando resultados a ese trabajo que muchas veces no se dio. Muy contentos de hacer el mejor año de la historia del club fuera de casa", ha añadido.

Las salidas del Celta

Tras ganar en el Metropolitano, y después de jugar este martes contra el Levante en Balaídos, al Celta de Vigo le queda visitar al Athletic de Bilbao. " Nos queda un campo muy complicado como San Mamés y ojalá nos gamos fuertes en esos dos partidos que nos queda en casa", ha manifestado Giráldez.

Ya posteriormente el entrenador del Celta ha ahondado en la pelea europea. "Tenemos tres partidos y queremos ganar los tres y donde nos lleven esos puntos", ha dicho Giráldez para luego completar: "Tenemos que intentar estar en Europa un año más. Lo tenemos muy cerca, a tres partidos de que esto se acabe. Tenemos que estar centrados en el presente".

Giráldez también se ha referido a las sensaciones que le deja vencer al Atlético de Madrid: "Muy feliz por el equipo, una victoria muy trabajada y sufrida ante un equipazo como el Atlético de Madrid. Seguramente hemos estado mejor cerca de nuestra portería que en la presión. El equipo se ha juntado muy bien, sobre todo en la segunda parte. Hemos defendido con mucha solidaridad. Llevamos dos partidos muy serios en bloque bajo".

En otro orden, Giráldez ha reflexionado sobre el hecho de que el Celta esté siendo más solvente en los partidos fuera de casa que en Balaídos. "Hay una parte mental que viene del año pasado, de afrontar los partidos de la misma manera. De estar tranquilos fuera de casa. Europa nos ha dado mucho poso en este aspecto. Es una burrada de puntos fuera de casa. Cuentos más ganas, más crees", ha explicado el gallego. Tras recibir al Levante y visitar al Athletic de Bilbao, el equipo acabará la temporada en su estadio contra el Sevilla FC.