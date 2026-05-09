Atlético de Madrid - Celta de Vigo: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de la LIGA EA Sports

El Metropolitano acoge un duelo en el que los de Simeone acuden tras caer en la Champions ante el Arsenal y los gallegos pelean por clasificarse para Europa el próximo curso

El Atlético de Madrid y el Celta de Vigo protagonizan este sábado un interesante enfrentamiento en el Metropolitano en partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA. Dos equipos que acudirán al encuentro en situaciones muy distintas y también con necesidades diferentes en este tramo final del campeonato.

En el caso del Atlético de Madrid ya nada tiene que jugarse. Se presenta ante su gente después de caer eliminado el pasado martes en Londres ante el Arsenal en las semifinales de la Champions League. Será el momento de ver cómo reaccionan sus aficionados tras lo sucedido en el Emirates Stadium tras quedarse a las puertas de la final.

El Celta, por su parte, se centra en la pelea por Europa. Ubicado en el sexto puesto en estos momentos, que daría derecho a jugar la Europa League, tiene a 6 puntos al Real Betis, quinto y que ocupa ya puesto de Champions League. Por detrás Getafe y Athletic de Bilbao apremian a los celtiñas.

¿Dónde ver por TV el partido Atlético de Madrid-Celta de la jornada 35 de LALIGA?

El partido que enfrenta al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo se celebra en el el Riyadh Air Metropolitano a partir de las 18:30 horas y se podrá ver en la plataforma de DAZN.

¿Cómo seguir online el partido Atlético de Madrid-Celta de LALIGA?

Este partidos se puede seguir en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del partido. También en las redes sociales de este medio de comunicación se dará actualizada información al instante de este partido de la jornada 35 de LALIGA.

Posibles onces del Atlético de Madrid-Celta de Vigo, partido de la jornada 35 de LALIGA:

Los de Simeone cuentan con las bajas de Pablo Barrios y Nicolás González. Julián Álvarez y Guliano Simeone, con problemas físicos semanas atrás, podrían descansar inicialmente. El técnico podría nuevamente apostar por las rotaciones.

Los gallegos recuperan para el partido a Marcos Alonso, tras cumplir sanción. Por ese mismo motivo pierde a Javi Rueda. Son bajas por lesión Carl Starfelt, Matías Vecino y Miguel Román. No está convocado Franco Cervi.

Atlético de Madrid: Musso; Boñar, Giménez, Lenglet, Julio Díaz; Nahuel Molina, Mendoza, Obed Vargas, Almada; Baena y Sorloth.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Fer López, Mingueza; Ferran Jutglà, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Árbitro: Iousu Galech (Colegio Navarro).