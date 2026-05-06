MotoGP 2026 GP de Francia | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans

Desde que Marc Márquez ganara de forma consecutiva en tierras galas en 2018 y 2019, nadie ha conseguido repetir éxito en Le Mans. El año pasado fue Zarco quien se impuso y en 2024 fue Jorge Martín el vencedor

El circuito de Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del Mundial, representa una nueva oportunidad de victoria para el español Marc Márquez, que todavía no sabe lo que es subir a lo más alto del podio en este comienzo de la temporada 2026, lo que sí en tres ocasiones el italiano Marco Bezzecchi.

Desde que él lo hiciera de manera consecutiva en 2018 y 2019, ninguno de sus rivales ha logrado repetir victoria en el cinematográfico circuito francés, con victorias desde 2020, respectivamente, de Danilo Petrucci, Jack Miller, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Johann Zarco.

Y lo cierto es que el nueve veces campeón del mundo y actual campeón de la categoría reina del Mundial de motociclismo necesita como 'agua de mayo' una victoria en gran premio, en la carrera larga, que le devuelva a lo más alto del panorama competitivo en un comienzo de temporada en el que ni él ni la Ducati Desmosedici GP 26 han estado al nivel que se esperaba tras el arrollador inicio de este binomio deportivo en 2025.

Muy al contrario de lo que ha sucedido con el fabricante italiano de Noale Aprilia, que ha encadenado tres victorias consecutivas en el inicio de campeonato con el italiano Marco Bezzecchi, líder en la tabla provisional de puntos, seguido a escasamente once puntos por su compañero de equipo, el español Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024.

Marc Márquez, triunfos y caídas en Le Mans

Todo apunta a que Marc Márquez intentará en este circuito volver a la senda de la victoria, aunque al margen de sus tres triunfos en Le Mans (2014, 2018 y 2019) y sus dos segundas posiciones (2024 y 2025), también acumula hasta cuatro caídas en carrera (2016, 2017, 2021 y 2023).

Esas estadísticas enturbian un tanto el objetivo del vigente campeón y de Ducati en Francia, en donde el fabricante de Borgo Panigale también podrá contar para defenderse del arrollador inicio de temporada de los pilotos de Aprilia con el también español Álex Márquez, brillante vencedor en el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, que tiene como mejor resultado en Le Mans un segundo en 2020.

El pequeño de los hermanos Márquez no será la única punta de lanza de Ducati, que ha visto como el italiano Fabio di Giannantonio ha protagonizado un prometedor comienzo de campaña, aunque en sus estadísticas todavía falte una victoria, como también a los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Horarios del Gran Premio de Francia 2026

Viernes 24 de abril

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Sábado 25 de abril

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 26 de abril

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Francia de MotoGP 2026

El Gran Premio de Francia de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio gaditano de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Le Mans, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.