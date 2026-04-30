MotoGP toma una decisión y Dani Pedrosa se despide para siempre

La comisión ha decidido la prohibición de pilotos invitados en la categoría de MotoGP independientemente de la categoría de concesión del fabricante al que pertenezcan

Tuvo la oportunidad este último fin de semana de volver a competir tras las múltiples bajas que había en KTM, pero Dani Pedrosa optó por no hacerlo. Y, ahora, MotoGP le acaba de dar un mazazo con la última notificación lanzada sobre su nuevo reglamento para el curso venidero.

La Grand Prix Commission ha aprobado algunas actualizaciones del mismo para este mismo curso y otras para el Mundial de MotoGP 2027. Y entre las novedades que existirán la próxima campaña está la desaparición de la figura del wild card.

"La comisión ha decidido la prohibición de pilotos invitados en la categoría de MotoGP, independientemente de la categoría de concesión del fabricante al que pertenezcan", reza el comunicado.

Dani Pedrosa renunció a su última 'wild card' en Jerez

Sin duda, una norma que provocará que Dani Pedrosa, quien la semana pasada anunció que no iba a correr nunca más (tal vez porque algo sabía) cuelgue su casco para siempre. Eso sí, podrá volver a competir siempre y cuando sea para reemplazar a un piloto lesionado.

Asimismo, otra norma nueva es que ningún fabricante, esté en el rango de concesiones que esté, podrá competir con ningún piloto invitado (wildcard) esta temporada 2026 con las motos prototipo de 2027, con los nuevos motores de 850cc y neumáticos Pirelli: "Los pilotos invitados con motos de 850 cc —antes de los cambios en el reglamento técnico de 2027— también han sido prohibidos en la categoría de MotoGP para 2026".

Por último, otra de las novedades que entrará en vigor de inmediato es la ampliación de tres a cinco minutos del tiempo de cuenta atrás desde que se retrasa el procedimiento de salida de una carrera hasta su reanudación con la vuelta de calentamiento, así como la introducción de los monitores de frecuencia cardíaca en las categorías Moto2 y Moto3 como sensor opcional.

Por contra, lo que no han tocado es la presión de los neumáticos. Al menos, por ahora: "El sistema de control de presión de neumáticos que se utiliza actualmente en MotoGP continuará en la temporada 2027".

Dani Pedrosa analiza el Mundial de MotoGP 2026

El de Sabadell renunció la semana pasada a la 'wild card' que tenía con KTM para suplir al lesionado Maverick Viñales. El piloto catalán ha dejado claro que no volverá a hacer más apariciones de este tipo, si bien sí se subió a la moto en el test posterior celebrado el lunes en Jerez.

Y precisamente en una entrevista con Motocard concedida en tierras jerezanas, Pedrosa ha realizado su último análisis de lo vivido en el presente campeonato: "El Mundial está bastante tenso. El año pasado vimos a Marco Bezzecchi terminando muy fuerte el año, pero es que esta temporada se han sumado Jorge Martín, Ai Ogura y Raúl Fernández en alguna carrera. Aprilia está dominando. Tampoco esperábamos ese punto de media duda que está teniendo Ducati ahora mismo. Están ahí, pero no tan fuertes como los años anteriores".

El actualmente comentarista de DAZN, no tiene problemas en mojarse con los favoritos para levantar la corona este año: "Por lo que estoy viendo, el título puede estar entre Bezzecchi y Marc Márquez. Puede que Jorge Martín también tenga algo que decir. Si no hay ningún incidente o caídas… puede estar entre estos tres. Bezzecchi estará y de forma regular; Martín es un poco más incógnita y Márquez tendrá que intentar combatir el empujón de Bezzecchi".

Tampoco se olvidó de Pedro Acosta: "Está en un momento de forma espléndido. El año pasado terminó muy fuerte y esta temporada ha empezado muy bien. Quizás, en alguna carrera, la moto no termina de estar a la altura y eso le penaliza. Esperemos que lo pueda suplir".