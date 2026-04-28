Desde Ducati sentencian sobre la renovación de Marc Márquez: "La lesión fue importante..."

El CEO de la marca italiana, Claudio Domenicali, hace balance de la situación actual, con Aprilia apretando, y de la personal con el piloto de Cervera, que seguirá de rojo

Ducati vivió un fin de semana lleno de esperanza y de dudas en Jerez. Los pilotos del equipo oficial coparon las dos primeras posiciones en el sprint del sábado en el Gran Premio de España, pero fueron dos de los tres que no acabaron la carrera del domingo.

Las Aprilia demostraron que, con la llegada a Europa, siguen al mismo nivel demostrado en las tres primeras carreras, pero también se encontraron con que, por primera vez este año, las Ducati les plantaban cara el domingo. Y de hecho, fue una Ducati, la de Alex Márquez, la que se llevó la carrera, con Di Giannantonio tercero.

Y, en el test del lunes, las Aprilia coparon las tres primeras plazas, con Marc Márquez cuarto. Aunque ahí todos quedaron contentos con lo que habían probado. Y está por ver cómo afectará en las pruebas futuras.

Sobre la situación actual que vive la marca de Borgo Panigale hablaba en Jerez de la Frontera su principal cabeza visible.

El CEO de Ducati, Claudio Domenicali, aceptaba que ya no son la moto dominante, valoraba lo hecho por Aprilia y hablaba sobre la situación física de Marc Márquez y sobre su renovación, que aunque se da por hecha no acaba de cerrarse, al menos oficialmente.

En este sentido, sobre lo primero, admitía que MotoGP ya no es la 'Copa Ducati'. "Ducati ha sido la mejor moto en el último lustro, pero ahora todo está mucho más nivelado. Es difícil decir exactamente dónde están todos, porque depende también del estado de forma de los pilotos", señalaba, pensando en que Marc Márquez ha corrido en inferioridad en el arranque del campeonato.

Ducati asume que ya no manda

"Seguramente ya no existe la supremacía que había antes. Está todo más igualado. Además, Marco Bezzecchi se encuentra en un estado de forma extraordinario. Esto acaba de empezar, pero es bonito que haya más competencia", reconocía el italiano deportivamente.

Domenicali recordaba que Marc Márquez está saliendo de la lesión y que lo que ha sufrido no ha sido un problema menor. "Este último parón le ha servido para recuperar todavía un poco más. Se siente mejor y este es el punto del que partir. La lesión fue importante, porque le ha mantenido alejado de las pistas durante mucho tiempo. Y para estar en estas motos al nivel necesario para ganar hay que estar realmente al 101%, el 98% no basta. Veremos de aquí en adelante cuál será la situación, pero él se siente bien", asegura el CEO de Ducati.

La situación de Marc Márquez, muy clara

Ante esto, han surgido algunas dudas sobre la renovación del piloto de Cervera. Sin embargo, sin decirlo, Domenicali descartó que hubiera cambios y anunció que, en breve, se harían oficiales todos los cambios. "Las renovaciones están bastante definidas. Faltan los últimos detalles, un poco en todo", advierte.

"El anuncio oficial llegará, en mi opinión, dentro de no mucho. Está claro que todas las comunicaciones se han visto ralentizadas también por la negociación en curso con el organizador para los equipos. Y todo esto impacta en 2027. Pero me parece que nos estamos acercando a una solución global, así que en breve se habrá aclarado todo", sentenciaba Claudio Domenicali.