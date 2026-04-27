Marc Márquez detecta el problema de Ducati: "Creo que se han entendido muchas cosas"

El piloto de Cervera salió muy contento del test de MotoGP de Jerez, donde han probado muchas soluciones aerodinámicas

Apenas unas horas después del chasco que se llevó con su caída en el Gran Premio de España 2026 de MotoGP, Marc Márquez saltaba de nuevo a la pista del trazado jerezano para realizar la jornada de test prevista para este lunes. Y su cara cambiaba.

Ya fuera porque no paró en todo el día, porque pudo montar en moto de continuo, que es lo que le gusta, o porque veía cómo las pruebas mejoraban el rendimiento de su Ducati, el piloto de Cervera estaba más que satisfecho con el trabajo de la jornada.

Y eso que fue cuarto, aunque a apenas 5 milésimas de su gran rival en el Mundial, un Marco Bezzecchi que casi calcó los tiempos y también las vueltas con el español.

Desde Ducati están buscando soluciones aerodinámicas para alcanzar a las Aprilia en la entrada en curva. Y, precisamente, aerodinámica fue lo que probó Marc Márquez. Un nuevo carenado y un nuevo basculante trasero. "Nos hemos centrado la mayor parte del día en la aerodinámica, pero al mismo tiempo también hemos trabajado en el chasis. Hemos hecho algunas modificaciones y probamos cosas interesantes. (...) Hay cosas de las que hemos probado que pueden ayudar ya inmediatamente, más grandes, más pequeñas... Se irá mejor, peor, depende. En Le Mans llegaremos y será otra pista y otro clima, seguramente", indicaba Marc Márquez a los medios desplazados a Jerez.

"Era importante intentar recuperar la sensación con el neumático delantero, es lo que más nos está costando este año. A partir de ahí hemos dado algunos pasos adelante y la aerodinámica me ha ayudado en algunos aspectos para mi estilo de pilotaje", añadía un Marc Márquez que ya ha 'olvidado' el varapalo del domingo: "Hay que saber entenderlas. Ayer cometimos un error y hoy era un nuevo día para seguir trabajando para la fábrica y para nosotros".

Los pilotos de Ducati detectan el problema

El piloto de Ducati Lenovo estaba feliz de cómo había ido la jornada, pero sobre todo, de cómo se había sentido encima de la moto después de todo lo que ha vivido en los primeros grandes premios antes del de Jerez. "Estoy contento porque ha sido un día muy entretenido para el piloto y eso te hace feliz. Cuando ves que tienes muchas cosas por probar y que la fábrica está trabajando. Es el mejor síntoma", reconocía.

Aunque se mostraba más contento aún de que hubieran detectado en lo que deben mejorar. "Creo que se han entendido muchas cosas. Y ahí todos los pilotos hemos tenido, más o menos, el mismo comentario. Sobre todo, el mío ha sido clarísimo, dónde creo yo que se tiene que mejorar", sentenciaba el ilerdense.

Marc Márquez elogia el trabajo de Ducati

Marc Márquez tampoco ocultaba la satisfacción de ver cómo están trabajando en la fábrica de Borgo Panigale, algo con lo que esperan neutralizar la ventaja que hasta ahora tienen las Aprilia.

"No tenía ninguna duda de que Ducati trabaja los pequeños detalles. El año pasado teníamos una base por la que ganábamos todos, este año estamos más en dificultad, y estoy viendo todo el potencial que tienen. Por parte de Ducati, es imposible que trabajen más de lo que ya lo están haciendo, porque se están esforzando muchísimo. Hemos probado muchas piezas en esta sesión. Ahora tenemos que evaluar bien todas las piezas y decidir cuándo incorporarlas porque dentro de tres semanas, tras dos carreras, tenemos otro test en Barcelona", avisa el de Cervera, quien admite la supremacía de Aprilia, pero deja un mensaje: "Este último domingo, el ganador pilotaba una Ducati".