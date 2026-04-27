Aprilia eleva el tono y Marc Márquez se pega a Bezzecchi en los test de Jerez

Ai Ogura y Raúl Fernández ocupan las dos primeras plazas por delante de los dos gallitos del Mundial, Marco Bezzecchi y Marc Márquez

Las pruebas son sólo eso, pero no significa que los equipos las puedan usar con otros motivos. Especialmente, en su particular guerra psicológica. En Jerez, las Ducati plantaron cara por primera vez en la temporada a las Aprilia. Marc Márquez ganó el sábado el sprint en el Gran Premio de España y su hermano Alex hizo lo propio en la carrera larga del domingo.

Un día después, en la jornada de pruebas prevista en el trazado andaluz, las Aprilia han copado las tres primeras posiciones. No obstante, no han sido las oficiales, sino las dos del equipo norteamericano Trackhouse MotoGP Team las que se han situado en los dos primeros puestos.

Y, justo por detrás, el líder del Mundial Marco Bezzecchi y un Marc Márquez que casi calcó los tiempos y las vueltas del piloto italiano de Aprilia.

Los de Noale probaron un nuevo carenado y algunas innovaciones aerodinámicas, en especial, dos aberturas que mostraba la máquina de Bezzecchi, que pareció funcionar a tenor de sus tiempos.

Marc Márquez se exprime en Jerez

El carenado, junto a un nuevo basculante trasero, eran las principales innovaciones de la Ducati oficial con la que probó el piloto de Cervera. Marc Márquez estiró todo lo posible la sesión para probar mejoras, pero también para coger sensaciones. No en vano, le falta tiempo sobre la moto después de superar su lesión.

Especialmente contento con las pruebas estaba un Jorge Martín, pese a ello, acabó undécimo y que aseguraba que cada vez que le ponían una pieza nueva a su Aprilia iba mejor.

Pedro Acosta, feliz con las novedades de la KTM

Pedro Acosta, por su parte, también hizo pruebas de aerodinámica y acabó en quinta posición. Mientras que el probador oficial de KTM, Dani Pedrosa, se encargaba de testar un carenado.

El de Castellar del Vallés pudo entrenar por la lesión de Maverick Viñales, que le ha impedido competir este fin de semana en Jerez y participar en estos test.

Éstos estuvieron comandados por el futuro piloto de Yamaha, un Ai Ogura que se dio la satisfacción de marcar el mejor tiempo, aunque sólo 5 milésimas por delante del español Raúl Fernández.

Clasificación y tiempos del test de Jerez de MotoGP 2026

1. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) 1:35.944 - 72 vueltas

2. R. Fernández (Trackhouse MotoGP Team) +0.005 - 69

3. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.328 - 77

4. M. Márquez (Ducati Team) +0.333 - 78

5. P. Acosta (KTM Factory Racing) +0.355 - 68

6. A. Márquez (Gresini Racing) +0.450 - 66

7. F. Quartararo (Yamaha MotoGP Team) +0.495 - 80

8. F. Di Giannantonio (VR46 Racing Team) +0.533 - 74

9. J. Zarco (Honda LCR) +0.714 - 67

10. P. Bagnaia (Ducati Team) +0.727 - 59

11. J. Martín (Aprilia Racing) +0.739 - 64

12. E. Bastianini (KTM Tech3) +0.743 - 58

13. D. Moreira (LCR Team) +0.934 - 70

14. L. Marini (Honda HRC) +0.952 - 65

15. J. Mir (Honda HRC) +1.033 - 57

16. B. Binder (KTM Factory Racing) +1.036 - 85

17. J. Miller (Pramac Yamaha) +1.064 - 59

18. F. Aldeguer (Gresini Racing) +1.095 - 24

19. F. Morbidelli (VR46 Racing Team) +1.127 - 77

20. D. Pedrosa (KTM test team) +1.539 - 50

21. T. Razgatlioglu (Pramac Yamaha) +1.546 - 70

22. A. Rins (Yamaha MotoGP Team) +1.597 - 50

23. L. Savadori (Aprilia test team) +1.793 - 57