Manu González y Máximo Quiles ponen nombre al doblete español en Moto2 y Moto3

Los jóvenes pilotos españoles siguen dominando con autoridad en los mundiales de Moto2 y Moto3, los cuales empiezan a decantarse pese a que restan muchas carreras por delante

Las carreras de Moto2 y Moto3 del Gran Premio de Hungría han vuelto a tener sabor español, ya que si Manu González se imponía por cuarta vez en lo que va de campaña en Moto2, Máximo Quiles hacía lo propio justo antes en Moto3; y sí, ambos son líderes destacados de sus respectivas categorías.

Empezando por Moto2, Manu González ha dejado claro que es el piloto más en forma de la parrilla de salida con su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión con el circuito de Balaton Park como escenario.

Haciendo gala de su ya clásica estrategia, González dejó hacer a su rival de turno, en esta ocasión el checo Filip Salac (Kalex), hasta que pasado el ecuador de la carrera, en la duodécima vuelta, pasó al ataque y se marchó en solitario en pos de la victoria.

Junto a él, en el podio húngaro, acabaron el mencionado Filip Salac y el australiano Senna Agius (Kalex). En lo que concierne a la clasificación general, González es líder con 154,5 puntos, mientras que tras él aparece el también español Izan Guevara con 105; y con uno menos, 104, el italiano Celestino Vietti.

La quinta de Máximo Quiles

Ya en Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) ha logrado su quinta victoria de la temporada, con autoridad y contundencia en las vueltas finales, y sin mayores contratiempos pese a que a un giro del final apareció la bandera roja.

Junto a Máximo Quiles, que aumenta su ventaja en la clasificación del Mundial, estuvieron los también españoles David Almansa (KTM), que regresaba de una amigdalitis directamente desde el Hospital de Elche en el que estuvo ingresado, y Álvaro Carpe (KTM). Quiles acumula exactamente 170 puntos por 111 de Álvaro Calpe, segundo. La tercera plaza es para Marco Morelli con 77. No es que lo tenga hecho, pero el título ya se vislumbra para el murciano.

El accidente de David Muñoz en Moto3

En una carrera bastante limpia, el susto llegó a falta de una vuelta, cuando los comisarios se vieron obligados a sacar bandera roja. Esta llegó provocada por un accidente de David Muñoz (KTM) entre la curva once y la doce, en la que se tocó con Valentín Perrone y Brian Uriarte, que también acabaron por los suelos, mientras que a Muñoz le pasó una moto por encima y se quedó tendido en mitad de la pista para ser atendido por las asistencias médicas.