Jorge Martín rompe su silencio con Marco Bezzecchi y obliga a Aprilia a tomar una decisión

El piloto madrileño es el actual líder del Mundial de MotoGP al acumular hasta 208 puntos; sin embargo, son solo 22 tantos de renta sobre su compañero italiano, quien ocupa a su vez la cuarta plaza de la clasificación general del mítico mundial de motociclismo

El Mundial de MotoGP vuelve a la acción en breve y lo hará por todo lo alto. Lejos de otras ediciones un poco más descafeinadas al haber poca lucha por el campeonato, el presente de 2026 se muestra como una auténtica locura en el que la diferencia entre el líder, Jorge Martín con 208 puntos, y el quinto clasificado, Fabio Di Giannantonio, es de tan solo 24 tantos...

La pelea está servida. Este fin de semana llega el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo en el circuito de Silverstone y el ahora primer clasificado, Jorge Martín, deja atrás el merecido descanso para apuntar de lleno a lo que viene por delante junto a su compañero en la Aprilia oficial, un Marco Bezzecchi que es cuarto en el campeonato.

Jorge Martín no se anda con medias tintas

Jorge Martín lo tiene claro. En estas últimas semanas ha disfrutado de las vacaciones, pero ahora llega el momento de ponerse el mono de trabajo e ir a por todas para rematar el que sería su segundo título mundial en MotoGP.

El madrileño sabe que no será fácil, ya que tiene muchos rivales, incluido su compañero en la marca italiana, Marco Bezzecchi; sin embargo, entiende que eso no debe suponer freno alguno, por lo que seguirán peleando de tú a tú mientras las escudería no diga lo contrario.

"Han sido unas vacaciones positivas en las que he podido descansar, pero sin olvidarme de entrenar y completar un reto en bicicleta junto a sus amigos, algo con lo que llevaba mucho tiempo soñando. Ahora estoy deseando volver a la pista y trabajar con el equipo de cara a una segunda parte del campeonato que será muy emocionante", subraya.

Aprilia y la hora de tomar una decisión

A la vez que Martín también ha hablado Bezzecchi. El italiano, quien sufrió la lesión de la clavícula izquierda durante la segunda clasificación del Gran Premio de Alemania, volverá a la competición después de tres semanas de baja y tras superar la pertinente revisión de la Comisión Médica del campeonato.

Fue esa lesión la que le apartó del primer puesto en el Mundial de MotoGP. "Estoy deseando volver, aunque antes deben declararme apto para correr. Han sido unas vacaciones bastante diferentes de lo que me había imaginado, pero estoy contento de volver a competir y que espero haber mantenido la forma, aunque sé que no estoy al cien por cien".

Ya con sus dos puntales de nuevo sobre el tablero, a Aprilia le toca determinar si mantiene la equidad en el equipo o si transmite algunas directrices con el objetivo de maximizar las opciones de campeonato. No se trata de señalar quién debe ganar, pero sí de marcar distancias para que uno termine arruinando el Mundial del otro.