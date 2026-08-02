El incendio en KTM termina con un despido inmediato

En la fábrica austríaca ya no se andan con medias tintas y menos sabiendo que para el próximo curso han hecho una remodelación total de sus pilotos

Revolución inmediata en KTM. Si antes lo avisamos, antes ocurre. El ambiente en la fábrica austríaca no es el más idóneo en estos momentos, donde ya todos saben que no continuarán la próxima temporada.

Y el que más ha tensado la cuerda está a punto de ser despedido de forma inmediata. Si hace unos días Pedro Acosta afirmaba el motivo de su fichaje por Ducati manifestando que ya no tenía "más tiempo que perder" y otros pilotos que habían pasado por allí aseguraban que "la empatía con los pilotos" brillaba por su ausencia, ahora han tomado una decisión en los despachos de Mattighofen y han decidido ejecutarla esta próxima semana.

Según informan los compañeros de Motorsport.com, Maverick Viñales está a punto de quedarse sin su lugar en la parrilla para lo que resta de temporada.

El piloto de Tech3 será reemplazado por Pol Espargaró en el GP de Gran Bretaña, que se celebra el fin de semana que viene. Y la intención del equipo naranja es que ocupe su plaza hasta el final del presente curso.

La lesión que arrastra Viñales desde hace un año, cuando se lastimó el hombro izquierdo tras una caída en Sachsenring, y su relación con el nuevo CEO, Guenter Steiner, habrían sido los detonantes de dicho veredicto.

Y es que el piloto catalán no pudo evitar morderse la lengua cuando le cuestionaron por su futuro tras anunciarse los nuevos fichajes de KTM para la próxima temporada, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni dónde estoy". Además, aseguró haberse enterado de todo "por la prensa", ya que nadie se dignó a hablar con él en persona.

Según el piloto, tenía contrato para correr con Tech3 para 2025 y 2026 y, luego, dar el salto a la fábrica. Algo que finalmente no se cumplirá.

Mientras, KTM defiende su postura recordándole al piloto que en su contrato hay una cláusula en la que dice que dicha opción se debía cumplir si le renovaban un año más al piloto a fecha de 30 junio, acto que no ha sucedido.

A dichas palabras contestó de nuevo Maverick en Brno: "Si no sigo en MotoGP solo hay un culpable, KTM". Y no contento con esto, tensó la cuerda aún más en Alemania y el incendio ya está propagado por todos los despachos austríacos: "KTM me envió un contrato, lo firmé y dos semanas después me dijeron que no era válido".

Ante tal panorama, Steiner ha tenido que salir a la palestra también para sofocar dicho conflicto: "No queremos ningún tipo de lastre del pasado y, por lo tanto, quizás no encajen las personas que estuvieron asociadas al grupo, no solo con Tech3 y KTM, sino con el grupo en general".

Asimismo, Pit Beirer, director deportivo de KTM, intentó apagarlo señalando que los pilotos de Tech3 aún no están decididos y que será después del verano cuando los presente, si bien los fichajes de Luca Marini y Senna Agius son ya un secreto a voces que sólo necesitan el anuncio oficial ya.

Pedro Acosta quiere terminar lo mejor posible

El murciano Pedro Acosta es otro que abandonará KTM a final de la presente temporada. El 'Tiburón' suma en MotoGP 13 podios, 2 poles y 670 puntos, pero mantiene la asignatura pendiente de no haber conquistado todavía ninguna carrera larga.

Siempre ha mantenido que KTM era como su familia y que quería ser campeón vestido de naranja, pero la paciencia se le ha acabado al de Mazarrón y así justificó su fichaje por Ducati: "Las cosas son así. Ya dije cuando firmé mi contrato con la fábrica (KTM) que lo único que quería era una moto para ganar el campeonato. Está claro que esa moto aún no ha llegado. Para ser sincero, no tengo más tiempo que perder. Adquirí mucha experiencia en KTM, pero también sentía que era el reto que necesitaba para mi carrera".