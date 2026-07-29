Lo que le espera a Álex Márquez en KTM: "La relación con los pilotos es abusiva"

Varios pilotos han denunciado ya la falta de empatía que tiene el equipo austríaco, sobre todo, en los momentos más delicados. Maverick Viñales ya ha advertido al de Cervera para la próxima temporada

KTM ha sido uno de los grandes agitadores del mercado de pilotos para la próxima temporada. El fabricante austríaco se ha hecho con los servicios de dos primeros espadas como son Álex Márquez y Di Giannantonio para intentar pelear el próximo curso por cotas mayores.

Con estas dos incorporaciones reemplazará a Pedro Acosta y a Brad Binder, mientras que en Tech3 (equipo satélite) Senna Agius y Luca Marini han sido los elegidos para abrirle la puerta de salida tanto a Enea Bastianini, que pondrá rumbo a Trackhouse, como a Maverick Viñales, quien se quedará fuera de la parrilla salvo sorpresa de última hora.

El gerundense ha estado muy castigado por las lesiones en el último año y en KTM no estaban dispuestos a darle más cariño por el motivo que fuese. Pero lo que más molestó al de Roses fue el tener que enterarse por los medios de comunicación en lugar de sus propios jefes.

"Ya tengo asumido que me quedaré fuera del Mundial. No me quiero quedar aquí, en KTM. Me enviaron un contrato, lo firmé, y dos semanas después me dijeron que no era válido", subrayó Viñales tras el Gran Premio de la República Checa.

Y según las fuentes consultadas por los compañeros de Motorsport.com, ya son varios los pilotos que han denunciado la misma situación cuando han dejado la casa austríaca: "La falta de empatía. El problema es que KTM, en lo que se refiere a su relación con los pilotos, quiere tener todas las cartas a su favor. Es abusivo. Y eso, evidentemente, coloca a la otra parte en una situación muy desfavorable".

Pilotos que han terminado mal con KTM

Desde Johann Zarco en 2019, que fue despedido en plena competición al reconocer que incapaz de adaptarse a la moto austríaca y a las formas de sus jefes, hasta Viñales, que está viviendo los últimos meses en el equipo, han sido muchos otros los que no han tenido un final feliz en KTM.

Remy Gardner, Iker Lecuona o Raúl Fernández tampoco terminaron bien los dirigentes del equipo y el detonante de todas ellas fue el mismo.

Este problema unido a los problemas financieros que han tenido en los dos últimos años también ha sido uno de los motivos por lo que Pedro Acosta ha decidido cambiar de aires. Al menos, eso se refleja de las últimas palabras que pronunció el murciano sobre su fichaje por Ducati.

"Las cosas son así. Ya dije cuando firmé mi contrato con la fábrica (KTM) que lo único que quería era una moto para ganar el campeonato. Está claro que esa moto aún no ha llegado. Para ser sincero, no tengo más tiempo que perder. Adquirí mucha experiencia en KTM, pero también sentía que era el reto que necesitaba para mi carrera", manifestó el de Mazarrón.

Ahora, el menor de los Márquez se le abre una nueva oportunidad para intentar conseguir el sueño del título Mundial, una vez que Ducati le ha cerrado la puerta de ser compañero de su hermano que, quizás, soñó el año pasado logrando el subcampeonato. Eso sí, avisado está de que en KTM sólo quieren resultados.