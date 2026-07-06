KTM hace oficial al futuro compañero de Álex Márquez y Ducati tiembla

El fabricante austríaco ya ha confirmado sus dos pilotos oficiales para la próxima temporada. Y además del menor de los Márquez ha cerrado la contratación de Fabio Giannantonio

La parrilla de salida del año que viene en MotoGP cada vez está más definida. El italiano Fabio di Giannantonio, tercero en la clasificación del Mundial de MotoGP, ha sido confirmado como fichaje de KTM, según confirmó este lunes el fabricante austríaco, con el que ha firmado un contrato plurianual a partir de 2027.

'Diggia', de 27 años, es uno de los pocos pilotos de la parrilla de MotoGP, junto a su compañero Álex Márquez, que cuenta con victorias en las tres categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP.

En sus cinco temporadas en la categoría reina, Di Giannantonio ha ido escalando posiciones y actualmente es tercero de la clasificación del campeonato, a 16 puntos del líder, el español Jorge Martín.

El piloto italiano debutó en el campeonato del mundo de motociclismo en 2016 y terminó subcampeón de Moto3 en 2018, pasó a Moto2 y subió al podio en su primera temporada, ganando una carrera en su tercer año en la categoría intermedia para debutar en MotoGP en 2022, y ya en 2023 consiguió su primer podio en Australia, seguido de una primera victoria en Catar.

Di Giannantonio, natural de Roma, suma tres apariciones en el podio, incluyendo una victoria, en las diez rondas de 2026 disputadas hasta el momento (además de cuatro podios en carreras esprint).

El alemán Pit Beirer, director de KTM Motorsports, reconoce en la nota difundida que Di Giannantonio "ha dado un paso importante para convertirse en uno de los pilotos más consistentes de MotoGP".

"No podemos poner en duda su velocidad ni su compromiso para ofrecer el mejor rendimiento", destaca Beirer de las cualidades del italiano, sobre quien afirma que "es un gran compañero y una excelente persona" que se integrará "fácilmente" en su proyecto.

Álex Márquez, el primer fichaje anunciado

Poco después de que hicieran oficial la llegada de Di Giannantonio, fue presentado el español Álex Márquez. Tras el acuerdo alcanzado, el piloto catalán tendrá un contrato plurianual a partir de 2027.

Cabe recordar que Álex Márquez es el vigente subcampeón del mundo de MotoGP, por lo que desde KTM esperan que aporte su talento y experiencia en la denominada tercera fase de la historia de KTM, con la llegada de los nuevos motores de 850 c.c. a MotoGP.

El español, actualmente noveno en la clasificación del Mundial 2026, lleva seis años en MotoGP y 13 temporadas en el campeonato del mundo, ha conseguido los títulos mundiales de Moto3 (2014) y Moto2 (2019), con 16 victorias y 56 podios en las tres categorías.

El propio Pit Beirer, director de KTM Motorsports, destacó en la nota de prensa del fichaje de Álex Márquez que para ellos es un orgullo contar con su talento, ya que "aporta no sólo una habilidad y una inteligencia en carrera extraordinarias, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan a la perfección con nuestro ADN".

Márquez finalizará la temporada con el equipo italiano 'Gresini Racing' cuya propietaria, la viuda de Fausto Gresini, Nadia Padovani no ha querido dejar pasar el momento sin dedicar a su piloto unas palabras para reconoce que "me cuesta mucho dejarte ir", pues en el equipo han compartido emociones, crecimiento y momentos que "siempre llevaré en mi corazón".

La escudería VR46 renueva su compromiso con Ducati

La escudería VR46, propiedad del italiano y nueve veces campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi, continuará utilizando motos de la fábrica Ducati, al menos hasta 2029, según confirmó este viernes.

El equipo con sede en Tavullia, que cuenta con los servicios esta temporada de los italianos Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, continuará utilizando prototipos del fabricante de Borgo Panigale en MotoGP, en una colaboración que se extenderá, al menos, hasta 2029, informó mediante una nota de prensa.

El equipo de Tavullia continuará teniendo estatus de equipo oficial de fábrica al extenderse el contrato original, firmado para la temporada 2025 -aunque comenzaron su relación en 2022-, que se ha prolongado por tres años más, manteniendo así al equipo de Valentino Rossi y a Ducati juntos hasta la temporada 2029 de MotoGP.

El VR46 tiene la categoría de 'Ducati Factory Supported Team' desde 2025, una alianza totalmente italiana que ha logrado 4 victorias, 16 podios y 1.792 puntos en el Campeonato de Constructores; los logros de las dos últimas temporadas han permitido continuar con este proyecto.