Marc Márquez desvela su problema mental: "Todavía no estoy preparado para verlo"

El piloto catalán sigue protagonizando su particular remontada en la tabla. Ahora, con mucha madurez por su experiencia, sabe cuándo puede ir al límite y cuándo no. Porque no quiere volver a pasar por lo que pasó en su día

Poco a poco, Marc Márquez lo está volviendo a hacer. Superar su última intervención quirúrgica en su maltrecho hombro derecho no está siendo nada sencillo, pero el catalán está midiendo sus fuerzas en cada certamen para no ir tan al límite y, aun así, se ha metido de lleno en la pelea por el título. Concretamente, 40 puntos le separan de Jorge Martín, el actual líder de la tabla.

Cabe recordar que hace un mes y medio tuvo que ser intervenido de nuevo al ver que sufría en el nervio radial como consecuencia del roce de un tornillo que se le colocó en una cirugía anterior. Siete operaciones en seis años se dice pronto.

La caída que sufrió en Indonesia el curso pasado cuando ya se había proclamado campeón y donde fue arrollado en la salida de la sprint por Marco Bezzecchi, le ha hecho revivir de nuevo su calvario con las lesiones, sus inseguridades y a replantearse si merecía seguir compitiendo o no.

Marc Márquez no quería ni entrar en el paddock

Y en este ejercicio mental y a través de una entrevista concedida a Dazn, el de Cervera ha recordado el error que cometió aquel fin de semana de 2020, en Jerez, donde se precipitó subiéndose a la moto apenas cuatro días después de operarse el húmero del brazo derecho: "Hubo veces en las que no quería entrar en el paddock, porque lo asociaba al dolor".

Y fruto de ese sufrimiento, ahora vive sin obsesionarse por superar a nadie, por muchos que algunos intenten picarle con superar en títulos a Valentino Rossi: "Estaré orgullosísimo si gano el décimo título, pero retirarme con nueve o con diez, no me cambiará la vida. Lo que quiero es acabar mi carrera deportiva disfrutando, no quiero terminar quemado de MotoGP".

Por último y cuestionado por el documental de Rafa Nadal que ha emitido Netflix, Marc Márquez ha reconocido que tiene ganas de verlo, pero que aún no se siente capacitado para revivir muchas de las cosas por las que seguro él también ha pasado: "No estoy preparado mentalmente para ver el documental de Nadal. Porque es sufrimiento, y terminar su carrera. Tengo muchas ganas de verlo, pero no estoy preparado ahora mismo".

El futuro de Marc Márquez

Ahora mismo, Marc Márquez acaba de estampar su firma en un nuevo contrato con Ducati que le atará a los de Borgo Panigale durante las dos próximas temporadas. Además, tendrá una nueva pareja de baile, su compatriota Pedro Acosta.

En el 'Inside' publicado por Ducati, Marc Márquez comentó de forma positiva la llegada del murciano: "Es un buen fichaje".

En los Países Bajos se quedó con las ganas de sumar su tercera victoria consecutiva, pero, al menos, Marc Márquez continúa a la misma distancia del líder, ahora 'Martinator', que antes de que se celebrara dicho certamen.

Ahora tendrá una semana para descansar antes de encarar el Gran Premio de Alemania, donde le tocará defender su fortín al ser una de las plazas que mejor se le da.