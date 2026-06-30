Julian Brandt, ofrecido al Real Betis: su entorno visita la ciudad deportiva verdiblanca

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el jugador alemán ha sido ofrecido al club verdiblanco en la mañana de este martes; aunque desde el Betis transmite que no es un jugador que encaje en los planes de la entidad verdiblanca

El mercado de fichajes, a pesar de no haber comenzado aún, ya comienza a estar al rojo vivo. En el seno del Real Betis, varios son los movimientos que ya se han producido. La salida de Altimira al Sporting de Portugal -aunque aún no es oficial- se suma a las de Bakambu, Chimy Ávila y Ricardo Rodríguez. Estos tres acababan contrato en este mes de junio y, aunque era un secreto a voces, ya el club verdiblanco anunció de forma oficial que no seguirían formando parte de la escuadra bética esta temporada. En este periodo de fichajes libres, donde hay varios jugadores interesantes en la pole, aparece un nombre, y ese es el de Julian Brandt.

ESTADIO Deportivo ha podido captar la salida del padre del centrocampista alemán de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, todo ello tras haberse visto con la secretaría deportiva. El jugador alemán acaba de quedar libre del Borussia Dortmund y es por ello que han ofrecido los servicios del alemán. A la salida de la Ciudad Deportiva, no han querido hacer declaraciones pero, tal y como ha podido saber este medio, han puesto sobre la mesa la opción del alemán.

El Betis transmite que no es una opción ahora mismo

El jugador es cierto que, a pesar de tener 30 años, ha sido uno de los más reconocidos en el fútbol alemán. Ha tenido importancia en el conjunto de la Cuenca del Rühr y es un jugador a tener muy en cuenta ahora que va a formar parte de los llamados 'agentes libres'.

Este medio ha podido, a través del club, ha podido confirmar que han venido a ofrecer al centrocampista en la mañana de este martes. Sin embargo, transmiten que no encaja actualmente en la plantilla del Real Betis. Es mediapunta, posición en la que ahora mismo se encuentran piezas como Isco o Lo Celso. Es por eso que, ahora mismo, no se está buscando nadie para ese puesto. Aún ni ha empezado el mercado de fichajes y, como siempre se suele decir, no se puede elevar nada a definitivo.

El mercado sigue funcionando en el seno verdiblanco

Mientras tanto, las oficinas verdiblancas siguen trabajando tanto en el mercado de salidas como de llegadas. En la mañana de este martes ya se ha confirmado que hasta tres son los jugadores que se han marchado de la entidad verdiblanca, un paso importante para seguir dando forma a una temporada ilusionante de la Champions League.

El movimiento más importante que se espera que sea oficial en las próximas horas es la salida de Altimira al Sporting de Braga, un movimiento más que interesante que podrá servir para cuadrar algo más las cuentas verdiblancas. También se esperan movimientos tanto por Natan como por Pablo García, estando más que interesado en este último el Sporting de Braga, tal y como hemos informado en ESTADIO Deportivo.

Aún queda mucho mercado y ofrecimientos como este suelen sucederse de forma habitual. Pero, como todo, el devenir de los acontecimientos acabarán marcando si se pueden acabar concretando.