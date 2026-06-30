El Betis confirma las salidas de Bakambu y Ricardo Rodríguez y fuerza la de Chimy Ávila

El Betis ha anunciado las desvinculaciones de Ricardo Rodríguez y Bakambu, que terminan contrato, y de Chimy Ávila por medio de un pago de 50.000 euros

El Betis ha anunciado oficialmente en la mañana de este martes las salidas de Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Chimy Ávila, que dejan de pertenecer a la disciplina verdiblanca tras negarse a abandonar Heliópolis en mercados anteriores.

"Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu no continuarán en el Real Betis Balompié la próxima temporada. Todos ellos finalizan su etapa en el Club habiendo formado parte de la plantilla que alcanzó la histórica final de la UEFA Conference League en 2025, así como la clasificación a la Liga de Campeones el pasado mes de mayo. El Club agradece a los jugadores los servicios prestados y les desea la mejor de las suertes en su futuro profesional, así como a los internacionales por Suiza y RD Congo en la presente Copa del Mundo", reza el comunicado emitido por la entidad verdiblanca.

El Betis fuerza el adiós de Chimy

En este sentido, Ricardo Rodríguez y Bakambu, ambos en vísperas de disputar los dieciseisavos de final del Mundial con Suiza y Congo, respectivamente, terminan contrato y en el club no le han planteado en ningún momento su renovación. De hecho, ya intentó forzar sus despedidas en anteriores mercados, pero los dos se cerraron en banda y prefiero continuar.

Distinto es el caso de Chimy Ávila, pues todavía le quedaba por delante una temporada más de vinculación, si bien la entidad verdiblanca ha preferido cortar por lo sano y activar la cláusula que contempla su contrato que le permite de manera unilateral no hacer efectivo el último año de su vinculación en Heliópolis.

Pago de 50.000 euros para la desvinculación de Chimy

De ese modo, en Heliópolis han renunciado a la posibilidad de hacer caja con su posible traspaso para no alargar este asunto ante la escasa predisposición del rosarino de salir, y tendrá que pagar 50.000 euros al futbolista para hacer efectiva dicha cláusula.

El Betis ha querido acelerar su adiós y ha aprovechado este as en la manga para hacerlo de manera unilateral ante las declaraciones del argentino en la que desliaba su intención de consumir su contrato.

De hecho, en verano estuvo cerca de salir en verano ante la insistencia verdiblanca, pero rechazó la vía de Pumas mexicano tras haber llegado los dos clubes a un acuerdo. En enero volvió a cerrarse en banda pese a su rol muy secundario con Pellegrini y el club se ha visto obligado a resolverlo por la vía rápida aunque suponga no obtener ningún tipo de rédito por su adiós.

El Betis ya había comunicado semanas atrás a Chimy Ávila que había optado por esta vía y el delantero negocia con Rosario Central para continuar con su carrera a si 32 años.