Inter 1-0 Betis: Broche indeseado ante un rival de altura y dudas a seis días del estreno

La tempranera lesión de Bellerín y la discreta imagen ofrecida en Bari, lo peor del último amistoso de pretemporada, a todas luces un ensayo general de los de Pellegrini para el debut liguero del próximo viernes en La Cartuja ante la Real Sociedad; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis perdió (1-0) en su último amistoso de pretemporada, un test de altura contra el Inter de Milán que cayó del lado lombardo en una acción a balón parado, seguramente el mayor debe heliopolitano en esta fase de preparación. John Stones, que debutaba con la camiseta 'neroazzurra', aprovechó un rechace a poco del final para hacer justicia en el marcador, que no estaba premiando hasta entonces al único que mandó, quiso y buscó la meta contraria. Mucho que trabajar y que mejorar por parte visitante a la espera de que se cierre el mercado y, al menos en lo que a la planificación se refiere, todos sepan a qué atenerse hasta 2027.

De inicio, malas noticias para Manuel Pellegrini, pues un pisotón sobre Héctor Bellerín en su primera intervención dejó maltrecho el tobillo derecho del catalán y le obligó a salir, más que nada por precaución, por lo que se convierte en duda para formar en el once teóricamente titular ante la Real Sociedad, que fue el que alineó de salida este sábado el chileno en Bari, donde no terminó de llegar el 'feedback' positivo. Bien es cierto que enfrente estaba el vigente campeón de la Serie A, pero los verdiblancos renunciaron casi completamente al balón y se replegaron en busca del contragolpe, su único argumento hasta el descanso.

Además, quién sabe si por la mala experiencia del ex del Arsenal, no fueron casi nunca de verdad a los duelos los heliopolitanos, víctimas de la mayor potencia y fe de un cuadro 'neroazzurro' que dominó la mitad inaugural de cabo a rabo, aunque las ocasiones claras escasearon por ambos bandos. La presión alta de los pupilos de Cristian Chivu les permitía recuperar a menudo en campo ajeno, pero ni Ange-Yoan Bonny, ni Hakan Çalhanoglu atinaron con la meta de Álvaro Valles. Más veces tuvo que intervenir, paradójicamente, Josep Martínez, puesto a prueba desde lejos en dos ocasiones por Antony Matheus dos Santos y en una por el 'Cucho' Hernández.

Con Manu González bajo palos e Isco Alarcón heredando el timón de Pablo Fornals, el Real Betis afrontaba la reanudación con deberes por delante, aunque el Inter no sólo no cedía la iniciativa, sino que, antes al contrario, exigía, con la profundidad de Federico Dimarco, mucho a los visitantes. En una dejada del milanés a Ange-Yoan Bonny estuvo a punto de romperse la igualdad, aunque reaccionó bien el meta de Isla Mayor, que se lució luego dos veces más, una ante cada uno de ellos. El carrusel de cambios, tras una ronda a la vuelta de vestuarios que había perjudicado los intereses hispalenses, ofrecía un nuevo escenario.

Aunque no despertaban los del 'Ingeniero', sometidos por su anfitrión y con el único consuelo de no sufrir demasiado ahora en defensa. Imprecisiones, algún que otro riesgo innecesario en el pase y una pesadez en las piernas quizás lógica a estas alturas de una larguísima pretemporada de mes y medio de duración. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió a balón parado, seguramente el talón de Aquiles verdiblanco este verano (así llegó también el tanto de la derrota en Granada): John Stones aprovecha un despiste tras una falta colgada al segundo palo para sorprender desde cerca. No hubo tiempo ya para casi nada más.

Ficha técnica del amistoso Inter - Betis

Inter de Milán: Josep Martínez (Provedel 62'); Bovio (Akanji 46'), Bisseck (Stones 70'), Bastoni (Pavard 62'); Diouf (Luiz Henrique 62'), Zielinski (Stankovic 70'), Barella (Mkhitaryan 62'), Çalhanoglu (Sucic 46'), Carlos Augusto (Dimarco 46'); Esposito (Iddrissou 84') y Bonny (Lautaro Martínez 70').

Real Betis: Álvaro Valles (Manu González 46'); Bellerín (Ortiz 10'), Bartra, Natan, Fran García (Junior 73'); Facundo Bernal (Gnangoro Bouare 61'), Marc Roca (Álvaro Fidalgo 73'); Antony (Pablo García 61'), Fornals (Isco 46'), Rodrigo Riquelme (Iker Losada 73'); y 'Cucho' Hernández (Deossa 61').

Árbitro: Leonardo Mastrodomenico (italiano). Amarillas a los locales Esposito, así como a los visitantes a.

Gol: 1-0 (82') Stones.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Estadio San Nicola de Bari con alrededor de un tercio de entrada (tiene capacidad para más de 58.000 espectadores).