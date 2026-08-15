Sergi Altimira comienza con buen pie su etapa en el Sporting CP: golazo y esperanza en La Cartuja

El catalán, que fue titular y disputó el partido íntegro ante el Vitória de Guimaraes, colaboró en la victoria blanquiverde con un derechazo ajustado desde la frontal que supuso el 3-0, a priori de la tranquilidad, aunque los albinegros reaccionarían en la segunda mitad hasta firmar el 3-2

El Sporting CP venció por 3-2 al Vitória de Guimaraes en el encuentro que abría este viernes oficialmente la temporada 26/27 en la Primeira Liga portuguesa. Sergi Altimira fue titular y disputó el partido íntegro en el doble pivote junto a Issa Doumbia, segundo de los cuatro mediocentros (los que quedan son Pedro Lima, que se quedó en el banquillo, y Silas Andersen, sin convocar aún) que ha contratado en lo que va de verano el cuadro lisboeta, de nuevo candidato a todo en el país vecino. Corría el minuto 41 cuando el de Cardedeu recogía en la frontal una dejada de Fotis Ioannidis, autor del 2-0 y asistente de Flávio Gonçalves en el 1-0, para hacer la teórica sentencia.

Un derechazo ajustado al palo ante el que nada pudo hacer el meta visitante, Oliwier Zych, y que llevó la euforia a las gradas del José Alvalade, que sufriría pese al 3-0 al descanso en una segunda mitad que albergó el despertar blanquinegro, con tantos de Samu Amorim y Alioune Ndoye antes del ecuador de esta nueva fase para meter el miedo en el cuerpo a los pupilos de Rui Borges, que, sin embargo, amarraron los tres primeros puntos del curso con algo de suspense, ya que fueron incapaces de poner tierra de por medio de nuevo en el marcador pese a gozar de alguna llegada más a la contra.

Sergi Altimira, además, fue elegido MVP del encuentro, por lo que su andadura por la Liga portuguesa no ha podido comenzar mejor. Una relación aplaudida ya en pretemporada por afición y prensa afines al Sporting CP, celebrando todos el acierto de un fichaje todavía bastante joven (cumplirá 25 años en unos días) y que demuestra unas excelentes condiciones tácticas y técnicas. Tanto que ya, incluso, se especula con que no llegará a cumplir sus cinco años de contrato. Los 'Leoes', expertos en generar plusvalías, ya se frotan las manos, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros que podría erigirse en el futuro en una gran baza negociatoria.

Pendiente de los dos millones en bonus

También se alegran en el Real Betis por el buen inicio de Sergi Altimira en el Sporting CP. Y eso que, finalmente, las informaciones procedentes de fuentes de la operación apuntan a que no se incluyó el 5% de la plusvalía por el que luchaban a última hora los dirigentes heliopolitanos en sus negociaciones con sus homólogos lisboetas. Se subsanó aquello subiendo el fijo a 18,25 millones de euros. Con todo, existen unas variables de dos millones supeditadas al rendimiento colectivo (que entren en Champions, lo que ha ocurrido en los 14 años más recientes) y personal que eran más o menos fáciles de cumplir. Interesa lógicamente en La Cartuja que el de Cardedeu juegue mucho y bien.