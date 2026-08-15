Inter - Betis: resultado en directo del amistoso en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del último test preparatorio tanto de verdiblancos como de 'neroazzurri' antes de arrancar ambos sus respectivos cursos ligueros, un duelo de altura que se disputará en campo neutral, el San Nicola de Bari

¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del amistoso Inter-Betis , que cerrará la pretemporada de ambos equipos. Comenzamos con varios detalles de la previa: Inter de Milán - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el último amistoso de la pretemporada

Manuel Pellegrin i alinea un once titularísimo que bien podría ser el que disponga el viernes de la semana que viene en La Cartuja ante la Real Sociedad en el debut liguero: Álvaro Valles bajo palos; Héctor Bellerín y Fran García en los laterales, con Marc Bartra y Natan de Souza como centrales. En el doble pivote, Facundo Bernal y Marc Roca . A los mandos, Pablo Fornals , con Antony Matheus dos Santos por la derecha, Rodrigo Riquelme (a Ez Abde le queda un poco todavía para estar a tope, como a Isco Alarcón ) por la izquierda y el ' Cucho ' Hernández en punta.

Por su parte, Cristian Chivu también tira de casi todo lo que tiene en forma: Josep Martínez en portería; línea de tres centrales con Bovio , Bisseck y Bastoni . Abiertos a los carriles Diouf y Carlos Augusto . Completan por dentro la medular Zielinski, Calhanoglu y Barella . En punta, Pio Esposito y Bonny . Se quedan en el banquillo teóricos titulares como Sucic, Lautaro Martínez, Akanji o Pavard . Los 'neroazzurri' debutan el próximo sábado 22 de agosto a las 18:30 horas en San Siro contra el Monza , cuando comenzarán a defender el título de la Serie A .

El Inter , por cierto, acaba de hacer oficial un nuevo fichaje. Se trata del carrilero diestro Djed Spence , un anglo-jamaicano de 26 años que llega procedente del Tottenham a cambio de 30 millones de euros y que ya tiene experiencia en la Serie A tras su paso por el Génova como cedido en 2024 . Con él, el mediocentro Andy Diouf , que ya jugó la pasada campaña y este verano varias veces abierto a la banda, podrá volver a su posición natural.

La Real Sociedad , que también vio aplazada la primera jornada ante el Real Madrid y debutará el viernes próximo en La Cartuja contra el Betis , acaba de terminar su último amistoso de pretemporada, en el que ha caído contra el Chelsea por 3-1. Un doblete de Joao Pedro en la segunda mitad deshizo el empate que habían firmado Palmer y Aramburu en un buen primer tiempo donostiarra, aunque son ya cuatro derrotas seguidas de los de Matarazzo , sin fichajes y con bastantes dudas. Regresó Pablo Marín de su lesión y debutó Oyarzabal con tan sólo cinco entrenamientos. El once, también bastante parecido al de LaLiga : Remiro; Aramburu, Jon Martín, Beitia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; y Oskarsson .

Se ha lesionado Bellerín , que se sienta tras sufrir hace poco un pisotón de un rival en el tobillo derecho. Muy mala suerte del de Badalona . Le están vendando y ahora veremos si sigue o es sustituido.

Buena contra de los verdiblancos, con combinaciones al primer toque en una transición que no puede remachar Antony , que se hace un lío. En la continuación, Cucho Hernández prueba desde lejos a Josep Martínez .

Le dura muy poco el balón al Betis , que no está encontrando sus sensaciones y, además, sufre mucho en defensa, con pérdidas peligrosas y llegando por lo general tarde a los duelos. Se impone la potencia del Inter y el hecho de ir de verdad a los choques. Dominio absoluto del conjunto 'neroazzurro', que toca y toca ante un rival replegado en busca de las transiciones.

Buena contra ahora de nuevo del Betis , pero el pase del Cucho se le quedó atrás a un Roro Riquelme a quien le roban la cartera antes de poder disparar.

Buen pase con el exterior de Antony que no logra remachar en el segundo palo Fran García . Se bota el córner y acaba con un cabezazo peinado por Natan a las manos de Josep Martínez .

Descanso en el San Nicola con 0-0 en el marcador. El resultado es la mejor noticia, porque, aunque los de Pellegrini han tenido algunas opciones a la contra, se han visto claramente dominados por el Inter , que ha ganado casi todos los duelos y llevado la iniciativa del juego. Se lesionó a los diez minutos Bellerín , que salió por precaución.

Culmina el Real Betis este sábado 15 de agosto su larguísima pretemporada de mes y medio, jalonada por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México más los aplazamientos del inicio liguero por culpa de quienes llegaron a las rondas finales de la magna cita. En una fase preparatoria que ha ido de menos a más en cuanto al nivel de los oponentes. Los pupilos de Manuel Pellegrini vencieron sin problemas durante el primer 'stage' en Alemania al modesto Sportfreunde Lotte (0-3), ganando a la vuelta el Trofeo Colombino al RC Recreativo de Huelva (0-1), pero perdiendo por la mínima (1-0) ante el anfitrión el Ciudad de Granada.

Luego, sus 'escapadas' de la concentración en Marbella fueron muy exitosas, con victorias en el Trofeo Ciudad de La Línea ante el Olympique Lyonnais (4-0) y en el mismo escenario ante la UD Almería (1-0), además de dar la gran sorpresa en la mini gira por Dublín al imponerse por 1-3 al Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League. Para terminar, empate a dos contra el Bournemouth en el Estadio de La Cartuja en lo que podría considerarse a todos los efectos un partido de presentación ante su afición, que llenó prácticamente la mitad del feudo colindante con Santiponce a principios de agosto.

Para terminar, un octavo compromiso ante el Inter de Milán, que ganó la campaña pasada el 'Scudetto' en Italia y también busca rodaje por haberse pospuesto el comienzo de la Serie A en lo que a los lombardos respecta. La cita será en un campo neutral, el San Nicola de Bari, a orillas del Mar Adriático. Allí, tanto Manuel Pellegrini como Cristian Chivu probarán los posibles onces para el inminente pistoletazo de salida a los enfrentamientos ya con tres puntos en juego. Será para ambos una importante piedra de toque, pues enfrente tendrán sendos equipos que disputarán la campaña entrante la máxima competición del fútbol europeo.

Se ha dejado el 'Ingeniero' en casa a Ez Abde y Giovani Lo Celso, sin ritmo todavía y casi seguro suplentes (en el mejor de los casos) el viernes de la próxima semana ante la Real Sociedad. Con los que quedan, entre ellos varios chavales del segundo equipo aún, compondrá un equipo de máxima garantía a la espera de que estén todos disponibles y de que se complete el plantel, lo que no ocurrirá, salvo sorpresa mayúscula, hasta que se cierre el mercado el próximo martes 1 de septiembre, acostumbrado el Real Betis por necesidad y estrategia a dejarlo todo hasta última hora para rematar su vestuario.