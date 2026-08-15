Rafa Jódar - Denis Shapovalov: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Cincinnati

Rafa Jódar debuta en Cincinnati ante el canadiense Denis Shapovalov, que viene de derrotar a Mannarino

Apenas 72 horas después de caer en las semifinales del Master 1.00 de Montreal ante Nakashima, Rafa Jódar ya debe afrontar un cambio radical de mentalidad, de ciudad y de torneo para no llevarse una sorpresa en Cincinnati, donde le espera el canadiense Denis Shapovalov.

No es el mejor debut para alguien que no ha tenido apenas tiempo para recuperarse después de estar tres semanas jugando casi de forma continua, pues viene de hacer final en Washington y semifinales en Montreal. Pero Jódar parece tener las ideas muy claras.

“Mi objetivo es estar preparado para el siguiente partido en Cincinnati (...) He jugado cuatro o cinco partidos en Montreal, así que hay muchas cosas positivas que me llevo esta semana. Ahora toca pasar página, porque el circuito continúa y viene otro torneo”, avisaba el tenista madrileño nada más caer en semifinales.

Jódar, cabeza de serie número 12 en Cincinnati, se enfrenta a un rival que le pasó por encima a principios de temporada, en el torneo de Dallas, donde el canadiense ganó por 6-1 y 6-2. Ahora todo es diferente, ya que aquel torneo era bajo techo y Jódar no es el mismo ahora que el que jugó contra Shapovalov antes de la gira de tierra.

Sin embargo, eso no significa que no tenga que tener cuidado. El canadiense está descansado tras caer muy pronto en Montreal, ya ha ganado un partido en Cincinnati (Adrian Mannarino) y es una caja de sorpresas, capaz de lo mejor y de lo peor. Y cuando da lo mejor recuerda a aquel jugador que fue Top-10 hace seis años.

Rafa Jódar ya sufrió en Montreal en su debut por el poco tiempo de adaptación y luego, tras asentarse, cuajó un gran torneo. Su debut es el momento más peligroso y tendrá que afrontarlo con mucha concentración y cuidado. Tras este torneo no volverá a jugar hasta el US Open, que arranca en dos semanas.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Denis Shapovalov?

El partido entre Rafa Jódar y Denis Shapovalov correspondiente a la segunda ronda del Master 1.000 de Cincinnati 2026 tendrá lugar este sábado 15 de agosto, día 16 ya en España.

El encuentro se disputa en el cuarto turno de la segunda pista en importancia (Grandstand) y está programado para que se juegue tras el Waltert - Pegula y no antes de las 19:00 horas en Cincinnati, las 1:00 horas ya del domingo en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Cincinnati 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Cincinnati y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 estadounidense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.