Rafa Jódar causa furor entre sus rivales en el circuito: "Estoy realmente impresionado con Rafa"

El tenista madrileño mantiene los pies en el suelo ahora que acecha el Top-10 y sus contrincantes sólo tienen palabras de elogio para él

Rafa Jódar ya ha hecho historia en el Master 1.0000 de Montreal 2026 antes incluso de saber si jugará la final o no. Por primera vez ha alcanzado las semifinales en un torneo de esta categoría, aunque siendo nuevo en el circuito todo es nuevo para él. Este año entró por primera vez en el Top-100, en el Top-50 y así hasta llegar al ser el 11 del mundo, puesto que ahora ocupa. También se estrenó como campeón de un torneo del ATP Tour, como finalista de un ATP 500, como cuartofinalista de un Grand Slam... Es casi incontable la de barreras que ha tumbado en una temporada que será recordada mucho tiempo.

Lo mejor de todo es, como ya avisaron los extenistas Feliciano López y Alex Corretja tras el Mutua Madrid Open, que ni se ha inmutado ante la fama repentina que le ha llegado. Y eso es muy difícil en un chaval de 19 años.

Ahora, después de ganar en cuartos y situarse como provisional 7º del mundo de la temporada -lo que le clasificaría para las ATP Finals-, mantiene esa normalidad que le ha llevado hasta ahí y con la que afronta el difícil compromiso que se le avecina.

Jódar, de hecho, mantiene los pies en el suelo y reconoce que, pese a parecer fácil lo que está haciendo, es consciente de que no lo es. "No es porque me esté yendo bien en este tipo de eventos que sea fácil. Sigue siendo superdifícil. Desde la primera ronda... fue muy complicado", avisa el madrileño, quien advierte que en estos torneos "todo el mundo juega muy bien y los resultados entre jugadores están muy igualados".

El tenista de Leganés tiene claros sus objetivos. Son los mismos a los que ha aludido durante toda la temporada y que le hacen no distraerse de su foco. "Mi objetivo sigue siendo el mismo: mejorar, descubrir todos los torneos en mi primer año en el circuito y jugar muchos partidos, si es posible gracias a los resultados. Eso es todo. No intento subir en el ranking, creo que eso es algo secundario y no debería ser tu prioridad ni tu objetivo. Mi objetivo es divertirme en la pista y disfrutar de todos los torneos que son nuevos para mí", afirma un Jódar que 'pasa' del ranking y marca como objetivo divertirse en la pista.

Los norteamericanos se rinden a Rafa Jódar

Esa madurez que desprende y demuestra es valorada por sus rivales, que ya le ven como uno de los principales referentes del circuito. Los que se han enfrentado a él, los que lo van a hacer y los previsibles rivales en la elite, todos hablan maravillas de la explosión del tenista español.

"Estoy realmente impresionado con Rafa por la manera en la que ha llegado al circuito. No esperaba que hubiera otro jugador universitario en tres años que estuviera en el puesto 500 del mundo y luego dentro del top-20 en un año. Probablemente llegará al top-10 y superará lo que yo hice en 2023"m, asegura un Ben Shelton que también vivió una aparición estelar hace tres años, siendo muy joven.

"Creo que tiene un juego completo. Tiene derecha, revés y resto al nivel de los mejores del mundo. Disfruté muchísimo con sus tres partidos ante Arthur -Fils- este año. Están golpeando la pelota de manera increíble desde el fondo. Estoy muy feliz por él y tengo muchas ganas de ver su trayectoria y lo que hace en los próximos 18 meses", añadía el norteamericano, al que podría encontrarse en la final si ambos superan la siguiente ronda en Montreal.

También estadounidense es su próximo rival, Brandon Nakashima. Aunque éste sí conocía más a Jódar por su paso por la Universidad de Virginia, donde los dos han sido ídolos. "Rafa es muy buen amigo mío. Ver su evolución y su llegada a lo más alto ha sido increíble", indica el californiano, que ya le ve como "uno de los mejores jugadores del mundo".

Arthur Fils ve en Jódar un rival para diez años

Ellos han visto lo que Jódar puede dar desde la distancia, pero el que ya lo sabe en primera persona es un Arthur Fils que ya es el rival al que más veces se ha enfrentado en el circuito. El duelo de este martes era el tercero entre ambos, el segundo en las dos últimas semanas y que, como en Washington, cayó del lado del español.

"Es un jugador muy bueno", advierte en L'Equipe el francés, quien cree que a él le faltó algo, pero no quita mérito al rival. "Jugadores buenos como él te dan ganas de disputar muchos partidos. Espero que volvamos a encontrarnos. Estoy seguro de que será así. Vamos a volver a jugar muchas veces durante los próximos diez años", afirma el tenista galo, otro joven señalado para estar en las posiciones altas del ranking durante mucho tiempo.

Fils asume resignado que su rival fue mejor en los momentos clave. "Siento algo de frustración. Me habría gustado ganar el primer set y no lo conseguí. Me habría gustado conseguir un break de ventaja en el segundo set y tampoco pude... Rafa jugó muy bien y a mí me costó un poco entrar en el partido. Quizá me faltó un pequeño impulso en el tie break. Después, sinceramente, todo el mérito para él porque no se lo puse fácil", admite el jugador galo.