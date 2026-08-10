Riverside, al ataque: "Una oferta de 420'5 millones y el Sevilla vendido en 45 días"

Las informaciones publicadas por ESTADIO Deportivo, avanzando que la venta del Sevilla FC caía en manos de Goldman Sachs y que los accionistas del club habían perdido la credibilidad en RMG, propician que el fondo inversor pase al ataque y muestre su versión de los hechos

Las últimas informaciones publicadas por ESTADIO Deportivo en relación al proceso de compraventa del Sevilla FC han generado un importante revuelo en torno a la entidad de Nervión y los diferentes actores envueltos. Desde Goldman Sachs hasta Riverside Management Group (RMG), de ahí que la redacción de este diario haya tenido en consideración recapitular en qué situación se encuentra la venta del Sevilla FC y en qué dirección camina. Trataremos de ser breves, aunque la complejidad del asunto lo dificulta.

Para ello, es importante diferenciar ante el aficionado sevillista entre el relato oficial o conocido y el ruido o los rumores que existen alrededor de toda esta historia, por mucho que algunos de ellos sean totalmente ciertos o escondan parte de verdad.

La venta del Sevilla FC, en manos de Goldman Sachs con exclusividad

En primer lugar nos centramos en lo conocido, en la realidad actual. Como ya adelantó ESTADIO Deportivo el pasado 31 de Julio, hace algo más de 15 días que la venta del Sevilla FC está trabajando en régimen de exlcusividad de manos de Goldman Sachs, uno de los principales bancos inversores de Estados Unidos y primer acreedor actualmente del club de Nervión.

Con este movimiento, Goldman Sachs se ha convertido en el 'arranger' o intermediario que liderará la venta del Sevilla FC desde Nueva York, llevándose la operación de la ciudad de Sevilla, donde el ruido mediático y el oportunismo de ciertos inversores especialistas en pescar en río revuelto ha sido la tónica dominante desde que decayó el proceso con Five Eleven y Sergio Ramos. Al menos, esa es la intención de los vendedores, pues como estamos comprobando en primera persona, de momento no lo están consiguiendo del todo.

Dicho esto, es muy importante dejar claro también que Goldman Sachs es por tanto la única figura autorizada para vender hoy por hoy al Sevilla FC, gozando de un proceso de exclusividad para ello sobre el 85% del capital social de la entidad de Nervión. Lo hace en nombre de sus accionistas y asesorados por MA Abogados -liderado Pérez-Solano- y Bibium Capital, asesores legales y financieros, respectivamente, de la entidad y de sus accionistas. Ambas firmas mantienen una relación estrecha con Goldman Sachs, habiendo cerrado múltiples operaciones en el pasado y manteniendo una estrecha relación profesional.

Goldman Sachs, 'arranger' y principal acreedor del Sevilla FC

Goldman Sachs, por tanto, no compra con este movimiento al Sevilla FC, del que ya es acreedor principal, sino que adquiere su exclusividad para ofrecerlo a su amplia cartera de clientes americanos. Siendo su principal acreedor es de perogrullo, también, que tiene un fuerte interés en cerrar la venta cuanto antes, asegurándose así recuperar el préstamo participadivo concedido al club.

Así, en agosto de 2026 nos encontramos con un Sevilla FC en manos de Goldman Sachs y el objetivo de venderlo antes de que finalice el año o a principios de 2027. Sin embargo, la realidad invita a pensar a los expertos en la materia que podría ser complicado hacerlo hasta el próximo verano, con lo comprometido que será esto para la entidad: el futuro de la compraventa está en manos de la planificación deportiva y el acierto del director deportivo José Ignacio Navarro. Con un Sevilla FC potencialmente sumido en el descenso en diciembre, o, lo que es peor, con el riesgo de un Sevilla FC descendido en junio, la película cambiaría por completo para los accionistas y su ansiada venta.

A estas alturas, por tanto, queda atrás también todo el relato ya conocido de la venta frustrada a Five Eleven Capital y Sergio Ramos, así como el nuevo intento de venta iniciado el pasado 1 de junio, cuando decayó el proceso en exclusividad de 5 meses del camero y los argentinos. Un momento en el que los principales tenedores de acciones del Sevilla FC y sus asesores comenzaron a negociar sin fortuna con varios potenciales inversores, entre ellos con Riverside Management Group (RMG).

Las reuniones con Riverside para adquirir el Sevilla FC

Ahora es cuando llega el momento de centrarnos en el relato menos conocido. El que está lleno de filtraciones, rumores e intereses ocultos. Temporalmente nos situamos entre el 1 de junio de 2026, cuando finaliza la exclusividad de Five Eleven y se produce la rueda de prensa de Sergio Ramos hasta nuestros días. Es decir, con el acuerdo con Goldman Sachs ya cerrado.

ESTADIO Deportivo ya informó el pasado 6 de agosto de las diversas reuniones y contactos con Riverside Management Group (RMG) a lo largo de este verano. Repetimos que una posible venta a este grupo está totalmente descartada por los accionistas del club a día de hoy, aunque no por ello deja de ser informativamente interesante la información y documentación en poder de este diario.

Pepe Castro, el primer contacto con Riverside

Al hablar de Riverside no lo hacemos de un fondo que aparece en el horizonte sevillista este verano, una vez caído lo de Sergio Ramos. Todo lo contrario. Y es que los contactos vienen produciéndose desde 2024, cuando por primera vez se sientan con Pepe Castro, actual vicepresidente de la entidad. De hecho, en enero de 2025, justo antes de que se firmara con Five Eleven y Sergio Ramos, ya contaron con una LOI en exclusividad por 15 días que los vendedores acabaron rompiendo por incomparecencia, al verse defraudadas sus expectativas respeto a los términos comprometidos con el referido inversor para ejecutar la operación.

Los vendedores defienden que Riverside no fue capaz de confirmar los integrantes del consorcio prometido ni presentar la garantía de fondos necesaria, además de otros términos defraudados, por lo que la aparición en escena de Sergio Ramos despertó una ilusión entre el sevillismo que empujó a los accionistas a apostar por el camero y Five Eleven Capital, dejando a Riverside en la estacada. La LOI quedó extinguida naturalmente por incumplimiento de Riverside y esto fue comunicado formalmente al inversor por parte de los accionistas.

Desde RMG, en cambio, aseguran que el 21 de enero de 2025 -cinco días antes de que se firmara la LOI con Sergio Ramos- sí mandaron un email con una prueba de fondos por parte de un fondo de inversión americano con sede en Nueva York que los respaldaba. Era una carta del CEO del citado fondo de inversión, adhiriéndose a la LOI y respaldando el 100% de la operación por algo menos de 400 millones de euros. Esa carta, sin embargo, no es admitida por los vendedores, quienes -según denuncia Riverside- habrían roto claramente la exclusividad alcanzada al negociar con Ramos. Pese a ello, nunca llevaron el asunto a los tribunales bajo el argumento de no querer frenar la operación y conseguir cerrarla.

El fondo de inversión en cuestión es DCP Capital y la carta la firma Hwan Chung. Sin embargo, los vendedores no tienen en valía este respaldo, entendiendo que se trata de un fondo de origen asiático que no es reconocido en la esfera internacional. Riverside, por su parte, se encarga de hacerle ver a los asesores de la venta lo contrario, aunque sin fortuna.

Riverside: una oferta de 420'5 millones de euros y una venta en 45 días

La información ofrecida por este diario en artículos anteriores es que a lo largo del último año y medio Riverside habría contado infructuosamente con hasta tres ocasiones para hacerse con el Sevilla FC y que en ninguna de ellas ha acabado dándole forma consistente a una propuesta, perdiendo así cualquier tipo de credibilidad ante los vendedores. Esta versión de los hechos, como era de esperar, no ha gustado demasiado en el seno de RMG, que ha hecho suya la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque.

Mucha ha sido la documentación y conversaciones cruzadas que, tras todo esto, han caído en poder de ESTADIO Deportivo, tratando ahora de darle forma en este artículo al puzle de la compraventa del Sevilla FC con la mayor objetividad posible. Aquí no hay mayor interés que informar al sevillismo.

Hasta unos 3.400 euros por acción… ¿Por qué no venden los accionistas?

La defensa de Riverside es clara: sigue existiendo sobre la mesa una oferta aún vigente por valor de 420'5 millones de euros para comprar el Sevilla FC en un proceso de venta que no duraría más de 45 días. El precio por acción alcanzaría hasta un máximo de 3.400 euros.

Leído esto, la primera pregunta que se hace cualquier sevillista es simple: ¿Por qué no aceptan esta oferta los accionistas del Sevilla, si están deseando vender y tienen tanta prisa por ello? La respuesta a esta cuestión depende de a quién se le haga.

Mientras que desde Riverside insinúan en que los accionistas están en manos de unos asesores -MA Abogados y Bibium Capital- que tienen otros intereses particulares en vender con Goldman Sachs, los accionistas insisten en la falta de credibilidad, en la inconcreción de detalles esenciales de la operación que les genera inseguridad y en los numerosos intentos fallidos por acabar de cerrar una venta en la que no han hecho más que marear a la parte vendedora

Dos años de reuniones entre Riverside y los accionistas del Sevilla FC

Para arrojar un poco más de luz al asunto toca irse a las dos LOI o cartas de intenciones firmadas por Riverside. La primera, en enero de 2025, que sí fue aceptada y devuelta por los accionistas del Sevilla FC, y la segunda; del pasado mes de junio, la cual ni siquiera fue formalizada o tenida en consideración.

La LOI de enero, aceptada

Sin entrar demasiado en conceptos técnicos ni financieros, podría decirse que la de enero, firmada por Mark Bernegger, fundador y director general de Riverside, sí se asemejaba mucho más a una oferta concreta de compra de acciones, marcando un mínimo de un 51% del capital social y alcanzando un máximo de un 80% por un Enterprise Value o valor de empresa de 420’5 millones de euros y un Equity Value (el valor de empresa menos la deuda neta) de entre 334 y 352 millones de euros, dando un precio por acción de entre 3.229 y 3.403 euros en función de ciertas variaciones por el mercado de fichajes y ventas, así como una forma de pago detallada.

La LOI de junio no es devuelta por los accionistas

La segunda LOI, firmada en junio por Jim Carpenter, director ejecutivo de RMG, y no devuelta firmada por los vendedores, parece plantear una operación societaria más compleja de combinación y salida a bolsa. Mantiene los 333 millones de euros de Equity value y los 420’5 millones de euros de EV, pero es bastante menos concreta respecto a cuánto dinero recibirá cada accionista, a los que a su vez se les propone obtener una parte en acciones de otra nueva sociedad de Pubco (Public Company) creada para dirigir al Sevilla FC. Apostillan que esto es algo opcional, por lo que finalmente todo acabaría siendo en efectivo.

Esta nueva carta de intenciones no aceptada es enviada el 19 de junio, fecha tras la que se siguen produciendo contactos, como demuestran diferentes comunicaciones en poder de ESTADIO Deportivo.

Robert G. Warfield, director General de RMG, solicita llevar a cabo una nueva reunión entre las partes, respondiendo los asesores de la parte vendedora que para ello deberían aceptarse expresamente que una nueva LOI estuviera sometida a derecho español y no bajo la conformidad con las leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos), que prácticamente es reconocido como un paraíso fiscal. En esta comunicación, además, se le recuerda a Warfield por parte de los vendedores el resto de puntos establecidos a 30 de junio y que deberían cumplir como base para cerrar la reunión solicitada y llegar a un nuevo acuerdo de compraventa.

Enterprise Value fijado a tanto alzado en 439'2 millones de euros, como unos defienden que se habían comprometido anteriormente, y no 420'5 millones, como habían ofertado. Deuda Financiera Neta calculada según la definición precisa incluida en la LOI que fue enviada en su día, y con cálculo a 30 de junio de 2026, independientemente de cuándo se cierre la transacción. El inversor, por su parte, había introducido algunos cambios de última hora Compromiso de compra irrevocable de hasta el 85% del capital social, no de cualquier porcentaje hasta ese nivel Prueba de fondos por 400 millones de euros Compromiso de llevar a cabo los trabajos de Due Diligence y firma de SPA en un máximo de 3 meses como términos esenciales de la transacción a fijar en la LOI Pago 100% al contado (en el momento de elevar a público la compraventa / SPA, tras la aprobación del CSD) Ampliación de capital de 80M de inmediato tras la compra de acciones como compromiso esencial Firma de documento vinculante en un plazo de dos semanas desde la firma de la LOI, con una penalización de 5 millones de euros por incumplimiento (antes y después de la firma de la LOI), garantizada por aval bancario a primer requerimiento e inclusión en la LOI de una penalización del mismo importe si dicho documento no es firmado en dicho plazo. La penalización, al menos según esta comunicación, sería de 5 millones de euros, y no de 20, como ciertas fuentes informaron erróneamente a ED días atrás. Proceso no en exclusiva, sino con competencia restringida (máximo 3 inversores) y avance en paralelo: no se subasta el Club / los términos y condiciones de la venta, sino que se ejecuta con el primer inversor que llegue, con los términos y condiciones acordados con cada uno. Interlocución solo a través de Asesores, como se exige al resto de inversores, y como todos han respetado

La respuesta de RMG a estos requerimientos, según el inversor, es que aceptarían todos los puntos solicitados salvo uno, negándose al referente a las garantías y penalizaciones. El argumento esgrimido por Robert Warfield es que los estatutos de RMG no permiten depósitos de estas características, al mismo tiempo que recuerdan que el riesgo de oportunidad para los vendedores es “bajo” al tratarse de unos 45 días. Asevera también que la tarea de esta fase no la pueden hacer sin exclusividad. En su discurso, eso sí, pasan por alto la prueba de fondos de 400 millones de euros, defendiendo su postura en que son una SPAC (Compañía con Propósito Especial de Adquisición) que cotiza en el Nadaq de Nueva York y cuyo capital inicial, que es público, es de 240 millones de euros.

Riverside, de la mano de DCP y Marathon

En cualquier caso, desde Riverside insisten que tanto en enero como en junio estarían respaldados por el músculo financiero del fondo americano DCP -los vendedores defienden que es asiático- y una aseguradora inglesa llamada Marathon, liderada por Alex Howell, quien está casado con una sevillana y ha tenido varias reuniones a lo largo de estos años con Alberto Pérez Solano y alguno de los grandes accionistas del Sevilla FC. Incluso llegaron a regalarle una camiseta con su nombre.

Sorprendentemente, en torno al pasado mes de marzo, cuando la operación con Five Eleven mostraba los primeros síntomas de irse al traste, ambos grupos de inversión habrían llevado mes y medio de conversaciones, ofreciéndole Martin Ink la posibilidad de meter en FEC 420 millones de euros para comprar el Sevilla, convirtiéndose Riverside así en accionistas minoritarios de Five Eleven. Rocambolesco cuanto menos. Al respecto, ESTADIO Deportivo tiene confirmado que las negociaciones ente Ink y Riverside existieron en La Castellana, aunque el argumento cambia en función de la fuente. Los compradores aseguran que fueron los asesores de la venta quienes le solicitaron que fueran financiadores de la operación, mientras que los vendedores se muestran ajenos a ello y defienden que fueron muchos y variados -Riverside uno de ellos- los fondos inversores que trataron de subirse al carro de Five Eleven Capital.

La última reunión con Riverside, el día del España-Francia en el Mundial

Pese a que la totalidad de los puntos solicitados por los vendedores no son aceptados por Riverside, la reunión entre las partes se acaba concretando por la insistencia de los algunos accionistas con los que existe una comunicación fluída con uno de los interlocutores. Y es que lo referente a los interlocutores de Riverside también acaba suponiendo un conflicto en la negociación.

El último encuentro entre las partes data del pasado 14 de julio, el mismo día que España y Francia se miden en las semifinales del Mundial. Una cita que se produce en las oficinas de MA Abogados en la Plaza de la Magdalena, donde se dan cita Alberto Pérez Solano, asesor de los accionistas y secretario del consejo de administración del Sevilla; Pepe Castro, Rafael Carrión, Robert G. Warfield, director General de RMG que participó en la entrada de Apollo en el Atlético de Madrid y en la compra del Zaragoza; y Toni Hernández, intermediario autorizado por RMG para la compraventa del Sevilla FC.

Un conflicto en la negociación por motivo de los interlocutores

A la misma no se le dejó acceder a una figura que también ha hecho las veces de interlocutor en diferentes etapas de este proceso. Un miembro de Biris Norte al que ya hicimos referencia en nuestro artículo del pasado 6 de agosto y que mantiene una buena relación con Pepe Castro, aunque no con el presidente Del Nido Carrasco, con el que tuvo un problema legal. La existencia de esta figura, no reconocida por los asesores del club y de los accionistas llegó a crear un conflicto en la negociación. De hecho, solicitaron a RGM que reconocieran quién era el apoderado legal, confirmándose entonces la figura de Toni Hernández.

En esa última reunión no se avanza en ningún tipo de acuerdo, pues, entre otras cuestiones, ya estaba más que decidido el poner la venta del Sevilla FC en manos de Goldman Sachs. La reunión, en boca de ciertas fuentes, fue por mera deferencia profesional por la insistencia de algunos accionistas en que se produjera.

Es en ese mismo momento donde terminan por ahora los dos años de contactos infructuosos con Riverside, fulminados por el argumento de las desconfianzas crecientes. Una negociación para hacerse con el control del Sevilla FC que ESTADIO Deportivo ha tratado de contar en este artículo con la mayor objetividad posible, dejando a un lado los rumores y filtraciones no confirmadas: supuestas promesas a ciertos accionistas para entregarle la presidencia, la negociación de diferentes precios por acción en función de los distintos accionistas, sospechas de que los asesores de la venta tengan otros intereses personales en poner la venta del club en manos de Goldman Sachs...

Aclarado todo, ahora es el momento de que cada sevillista saque sus propias conclusiones o piense lo que más le interese según sus filias y sus fobias. En cualquier caso, la cronología de lo sucedido hasta la fecha es ésta. Para desgracia del Sevilla FC y sus intereses, lo que sí parece evidente es que éste no será tampoco el final de la historia. Seguiremos informando.