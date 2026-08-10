George Ilenikhena, la apuesta del Sevilla FC para acompañar a Robbie Ure

El conjunto nervionense está trabajando en la contratación de George Ilenikhena, delantero de apenas 19 años que actualmente pertenece al Al-Ittihad

El Sevilla FC sigue inmerso en las semanas más decisivas del mercado de fichajes. Con las puertas de salida abiertas para todo aquel que no cuente en la planificación de García Plaza, José Ignacio Navarro ya está centrado en traer todas las piezas que le faltan al técnico hispalense para completar la plantilla de cara a esta temporada. Sin lugar a dudas, la prioridad era reforzar la delantera tras la salida de Akor Adams. Además, con Alexis Sánchez y Maupay fuera de Nervión desde el 30 de junio, Isaac se había convertido en el único ariete disponible en la plantilla.

Robbie Ure, la primera opción de José Ignacio Navarro

Hace pocas horas se confirmaba el acuerdo entre el Sirius sueco y el Sevilla FC por Robbie Ure, la gran apuesta del equipo andaluz en este mercado, llegando a desembolsar hasta 8,5 millones entre fijos y variables. El delantero escocés llegará este lunes 10 de agosto a la capital hispalense para convertirse en el nuevo delantero del Sevilla FC. Pero aun así la plantilla está incompleta; deben llegar más refuerzos. Entre ellos, otro delantero que compita con Isaac y Robbie Ure.

La gran apuesta del Al-Ittihad que puede desembocar en Nervión

Ahí es cuando aparece el nombre de George Ilenikhena, delantero de 19 años que podría llegar al Sevilla. Como ha informado ABC, el jugador franco-nigeriano tiene intención de volver a Europa y el cuadro sevillano pretende traerlo para completar el puzle de la delantera. El Al-Ittihad pagó en invierno 33 millones por sus servicios al Mónaco, equipo con el que disputó Champions League.

Se formó en las canteras del Amberes, donde llegó a debutar con el primer equipo y anotar 14 tantos en una sola temporada, convirtiéndose así en uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Registro que le sirvió para dar el salto y recalar en el club monegasco. Es un futbolista veloz, con potencia física y que sabe manejarse muy bien con espacios.

La formula para traer a Geoge Ilenikhena

El conjunto saudí está dispuesto a una cesión y el Sevilla FC es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios; de hecho, las negociaciones ya están en marcha. El Sevilla FC podría cerrar a sus dos nuevos delanteros en menos de tres días y tenerlos disponibles para la primera jornada de liga ante el Rayo Vallecano. Sin lugar a dudas, una gran noticia para Luis García Plaza.