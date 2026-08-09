Akor Adams, el Manchester United y el motivo de su fichaje por el Sevilla: "Fue un sueño"

Tras ser clave en la planificación por su venta, el delantero repasa desde la distancia su paso por Nervión, admite que le dio "rabia" cómo 'conoció' al Sevilla y reconoce la complejidad de su inicio como blanquirrojo

El traspaso de Akor Adams al Venezia por 17 millones fijos más variables ha resultado fundamental para el despegue de la planificación del Sevilla y que hoy sea una realidad el fichaje de Robbie Ure por un montante que podría alcanzar los nueve millones de euros con variables incluidas.

El delantero, a gusto en el club nervionense, entendió la situación del club y aceptó marcharse si llegaba una oferta jugosa que convenciera al club y a sus intereses, obviamente, lo que finalmente se produjo como un momento clave en el mercado sevillista.

El curioso motivo por el que fichó por el Sevilla

Ahora, ya desde la distancia, repasa su paso por Nervión y el orgullo que supone haber vestido la elástica blanquirroja. "No hace falta presentar al Sevilla. Es uno de los reyes de Europa, con una historia inmensa y una afición enorme; algo que conlleva tanto presión como mucho cariño", indicó el ariete nigeriano en la entrevista concedida en el podcast SimonSays, en la que sorprendió con uno de los motivos por los que fichó por el Sevilla.

"Fichar por el Sevilla es un sueño hecho realidad para mí, porque eliminaron al también Manchester United hace unos años y me dio mucha rabia, pero me alegra haber podido lograrlo gracias a Dios", indicó Akor Adams, que reconoció que el comienzo en Nervión resultó muy complicado para él por mor de los problemas físicos.

Akor Adams reconoce las dificultades de su arranque como sevillista

"Los primeros seis meses me costó un poco por las lesiones, pero cuando empecé a jugar en la pretemporada me mentalicé: 'esto ya pasó, no volverá a ocurrir', refiriéndome a ese tipo de lesión", comentó el delantero, que, a partir de ahí despegó hasta el punto de dejar un suculento rédito económico al Sevilla.

"Desde entonces, en este último año he vivido quizá la mejor etapa de mi carrera, en cuanto a regularidad y a compaginar la selección nacional con el Sevilla, rindiendo siempre al máximo nivel", explicó con orgullo el internacional con Nigeria.

Akor Adams, enamorado de Sevilla

Además, invitó al entrevistador a visitar la capital hispalense, ciudad que le ha enamorado y que también considera ya su casa. "Sevilla es increíble, deberías ir. Sevilla es maravillosa: la ciudad y su gente, que son realmente muy buenas personas. La gente es cálida; creo que es por el clima. En Andalucía la gente es estupenda: todo el mundo te ayuda y te saluda al pasar con una sonrisa. La gente no tiene prisas, disfruta de la vida", expresó Akor Adams, que arrancará oficialmente su etapa en el Venezia el domingo 23 de agosto en el partido contra el Lecce.