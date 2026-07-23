El Sevilla se despide de Akor Adams, que explica su fichaje por el Venezia: "Elegí venir aquí por el extraordinario proyecto"

El traspaso del delantero nigeriano al club de la Serie A por fin es oficial y ahora todas las miradas se centran en José Ignacio Navarro, director deportivo nervionense

Se acabó el 'mini-culebrón' del verano. El Sevilla FC y el Venezia FC han hecho oficial en la noche de este pasado miércoles un acuerdo para el traspaso de Akor Adams, que firma por cuatro temporadas con los italianos -hasta el 30 de junio de 2030- y podría llegar a dejar en caja hasta un máximo de 23,5 millones de euros en función del cumplimiento de las numerosas variables pactadas en la negociación.

El Sevilla FC, que pagó 5,5 millones de euros por Akor Adams hace año y medio, ingresará como mínimo un fijo de 16,8 que puede llegar mediante variables de fácil cumplimiento a los 20 millones. Ya será más complicado que se cumplan otras cláusulas por objetivos que pueden elevar la ganancia total hasta los 23,5 millones de euros. Un gran empujón para la austera planificación estival de José Ignacio Navarro, que tiene ahora la difícil papeleta de acertar con su sustituto.

El Sevilla FC agradece a Akor Adams su papel en la salvación y le desea suerte en Venecia

"El Sevilla FC y el Venezia FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Akor Adams al conjunto italiano de la Serie A. El delantero nigeriano, quien llegase a la capital hispalense en el mercado invernal de la temporada 24/25 proveniente del Montpellier francés, ha acumulado un total de 37 partidos disputados en los que consiguió anotar 10 tantos y repartir cuatro asistencias", ha explicado el club nervionense en un comunicado en el que recuerda que todas esas contribuciones llegaron en la 25/26 y fue un jugador esencial para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports.

"Asimismo, durante su estancia en Nervión, Adams consiguió debutar y convertirse en un fijo en los planes de la selección absoluta de Nigeria, dónde ya acumula 15 internacionalidades y 6 goles, incluido un destacado papel en la Copa de África 2025 en la que consiguió la medalla de bronce. El Sevilla FC quiere agradecer a Akor Adams su desempeño y profesionalidad defendiendo la camiseta sevillista, así como desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional", añade el comunicado de la entidad para dar a conocer el traspaso.

Las primeras palabras de Akor Adams como jugador del Venezia FC

"Elegí venir aquí porque veo el extraordinario proyecto que está construyendo el Venezia y quiero contribuir a escribir un nuevo capítulo en su historia", ha explicado Akor Adams en declaraciones a los medios del club italiano, nada más confirmarse el traspaso a este club recién ascendido a la máxima categoría italiana. "Este equipo merece estar en la Serie A. Pertenece a esa liga, también por el cariño y el apoyo que los aficionados siempre han demostrado a lo largo de los años. Son leales, apasionados y nunca dejan de apoyar".

"Estoy orgulloso de ser parte de todo esto", ha añadido el delatero africano, que ha mandado otro cariñoso mensaje a los 'tiffosi' del Venezia FC: "Quiero decirles a los aficionados que lo que logran crear en un lugar tan especial es realmente increíble. La energía y la pasión que transmiten son únicas. He visto muchos videos de los partidos y me ha impresionado su apoyo constante".

"Tras formarse en la cantera de la Jamba Academy, el delantero nigeriano debutó como profesional en 2018 con el Sogndal IL de Noruega, donde disputó 56 partidos, marcó 16 goles y dio seis asistencias. En la 21/22, fichó por el Lillestrøm SK, donde jugó 50 partidos, anotó 28 goles y dio siete asistencias. También disputó un partido de la fase previa de la UEFA Europa Conference League, en el que marcó dos goles. En el verano de 2023, se unió al Montpellier HSC de Francia, donde anotó 13 goles y dio 5 asistencias en 49 partidos. En enero de 2025, se trasladó al Sevilla FC", resume el club italiano sobre la trayectoria de su flamante '9'.