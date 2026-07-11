La cantidad de dinero que pagará el Venezia al Sevilla por el fichaje de Akor Adams

El Sevilla FC y el Venezia han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del delantero el cual dejará en la caja del club de Nervión una cantidad de 16 millones de euros fijos más varios más sujetos al cumplimiento de una serie de variables que tiene más o menos dificultad

Sevilla FC y Venezia han acelerado en las últimas horas el traspaso de Akor Adams, llegando ya a un principio de acuerdo que reportará al club de Nervión un gran beneficio. A la espera de que todo quede firmado en los documentos correspondientes, el traspaso del delantero queda fijado en 16 millones de euros aproximadamente más unos cuantos millones más sujetos al cumplimiento de variables que tienen su mayor o menor dificultad. Si nada se tuerce el acuerdo entre el Sevilla FC y el Venezia por Akor Adams será oficializado en las próximas horas.

El traspaso de Akor Adams al Venezia fijado en 16 millones de euros fijos más variables

El Sevilla FC, finalmente, se ha salido con la suya ya que va a ingresar una cantidad importante de dinero por Akor Adams el cual debía ser traspasado en este mercado de fichajes de verano para que el club de Nervión pudiera inscribir a los refuerzos que ha realizado en este comienzo de ventana de transferencias (Vlachodimos, Juan Iglesias, Sangante y Guridi).

Según informa ABC Sevilla, el Sevilla FC y el Venezia han llegado a un acuerdo para que el traspaso de Akor Adams quede cerrado por 16 millones de euros en concepto fijo. No se queda ahí la operación ya que el Sevilla FC puede ingresar 4 millones de euros más en variables de fácil cumplimiento más otros 3 millones de euros más algo más difíciles de lograr.

Por tanto, se trata de una buena operación desde el punto de vista financiero si se tiene en cuenta que el Sevilla FC fichó a Akor Adams en el mes de enero de 2025, hace un año y medio escasamente, a cambio de 5'5 millones de euros que fueron a parar a la caja del Montpellier de la Ligue 1 de Francia.

El buen final de temporada pasada de Akor Adams, marcó 10 goles y dio 3 asistencias en 32 partidos de LaLiga, ha hecho que el valor del delantero de 26 años se haya disparado. El Venezia, finalmente, no ha dudado en desembolsar una buena cantidad de dinero para cerrar su incorporación ya que el nigeriano era su prioridad en este mercado de fichajes de verano.

Akor Adams, con las maletas preparadas

Si nada se tuerce, Akor Adams debe abandonar la ciudad de Sevilla y el Sevilla FC en las próximas horas. El nigeriano, que se ha incorporado esta semana a la pretemporada del equipo de Nervión, ha estado presente en el entrenamiento que ha realizado la plantilla este sábado unas horas antes de jugar el primer partido de pretemporada contra el Juventud de Torremolinos.

Dicho amistoso no lo jugará un Akor Adams quien está a punto de dejar un Sevilla FC en el que fue clave para conseguir la permanencia en Primera división la temporada pasada ya que del delantero marcó algunos goles clave en partidos contra el RCD Espanyol o el Villarreal CF que evitaron que el club de Nervión diera con sus huesos en la Segunda división.