Acuerdo muy cercano entre Sevilla y Venezia por el fichaje de Akor Adams: más de quince millones por el nigeriano

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, tras conversaciones durante esta noche de viernes, hay un entendimiento entre ambas partes para que Akor Adams sea nuevo jugador del Sevilla FC, faltando aún la formalidad de la oferta

Cuando España sellaba el pase a las semifinales del Mundial, se ha cerrado una historia en el Sevilla FC. El protagonista es Akor Adams, cuyo nombre ha protagonizado la actualidad del Sevilla FC tras la ofensiva del Venezia. No se puede decir que el conjunto italiano no haya puesto empeño en hacer esta operación, llegándose a desplazar el director deportivo veneciano Filippo Antonelli a la capital hispalense en la madrugada de este miércoles al jueves para poder dar un acelerón importante a la negociación. El equipo italiano traía en la manga un preacuerdo con el delantero que, aunque no ha presionado para su salida, veía con buenos ojos la opción italiana. Y parece que esta opción está cerca de producirse.

Tras las distintas reuniones que se han ido produciendo en estos días, y que también han existido en el día de hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la noche de este viernes las partes se encuentran cercanas y habría principio de acuerdo para el fichaje de Akor Adams por el conjunto italiano. En la reunión que se produjo este mediodía en el feudo nervionense ya se acercaron posturas y había optimismo en que se pudiese cerrar. Esta contó con la presencia de José Ignacio Navarro y José María del Nido Carrasco, muestra clara de la importancia de esta operación. Ambas partes se emplazaron a esta misma noche para seguir conversando y todo parece que ha llegado a buen puerto.

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el Sevilla FC y Venezia están muy cerca de cerrar la salida al conjunto italiano. Desde el club confirman esto y añaden que la cifra es superior a los quince millones de euros y que habr. Ahora siguen quedando pasos y eso es presentar la oferta formal y poder cerrar todos los detalles de una operación que será la primera en dejar un importante montante económico en las arcas nervionenses en este mercado de verano. Con ese preacuerdo hasta el año 2030 con el jugador, si todo sale según lo esperado, el nigeriano será una de las figuras principales del equipo italiano en este regreso a la Serie A.

Hay varios factores importantes a tener en cuenta y que pueden explicar la celeridad en querer cerrar el acuerdo. En estos próximos días, se prevé una rueda de prensa de presentación de la temporada por parte del Venezia donde, entre otras cosas, eran proclives a poder cerrar esta operación para poder presentarse con un importante fichaje a esa presentación. Si no sucede nada extraño, ya que nada se puede elevar a definitivo, Akor Adams cerrará su etapa en el Sevilla FC para poner rumbo a una de las ciudades con más encanto en Europa. Su etapa en el club se salda con un total de once goles y cuatro asistencias. Uno de los más importantes fue el que le brindó la victoria frente al Espanyol con una gran disparo desde la frontal para escapar de la quema por el descenso. Un jugador que, a pesar de todo, ha destacado entre la afición por sus buenos gestos constantes.