La Fiorentina insiste en Oso

Fabio Paratici, director deportivo del equipo italiano, se ha vuelto a poner en contacto con los representantes del lateral izquierdo del Sevilla FC para intentar lograr el fichaje del canterano, quien por otro lado sigue negociando con el club de Nervión su renovación

Oso es uno de los futbolistas por los que el Sevilla FC puede conseguir una buena cantidad de dinero debido a que el lateral izquierdo cuenta con el interés de múltiples equipos de Europa. Newcastle United y Nottingham Forest tienen al hispano-argentino en sus respectivas agendas, pero es la Fiorentina, quien lleva ya tiempo detrás del de Torrevieja, el que ha intensificado contactos con los representantes de un futbolista que sigue negociando su renovación con el club de Nervión.

Fabio Paratici, director deportivo de la Fiorentina, mueve ficha por Oso

La Fiorentina lleva semanas en contacto con los representantes de Oso, pero en las últimas horas Fabio Paratici, director deportivo del club italiano, ha vuelto a remontar las conversaciones para intentar el fichaje de un futbolista según informa Matteo Moretto.

Oso es un futbolista que ha irrumpido con mucha fuerza en la élite lo que, a su vez, ha desembocado en el interés de muchos clubes. El hispano-argentino ha aprovechado la oportunidad en un Sevilla FC que ha pegado un gran bajón futbolístico. En ese contexto, Oso se ha hecho con un puesto en el primer equipo y ha contribuido a que el club de Nervión logre la permanencia en Primera división.

Con todo, a pesar de la insistencia de la Fiorentina, Oso sigue negociando con el Sevilla FC para renovar un contrato que expira el 30 de junio de 2027. Los agentes del jugador y el club de Nervión llevan meses en contacto e intentando limar las diferencias que los separan para sellar un acuerdo que contente a todas las partes. De hecho, ha habido ofertas y contraofertas como ya informamos en ESTADIO Deportivo.

El Sevilla FC no va a regalar a Oso

En otro orden de cosas, el Sevilla FC tiene claro que no va a regalar a Oso a pesar de que el futbolista, de 23 años, acaba contrato al final de la temporada que se avecina.

En el club de Nervión exigen una cifra cercana a los 20 millones de euros, que es en lo que está fijada su cláusula de rescisión, para dar luz verde a su potencial traspaso. En caso de que nadie se acerque a esa cantidad de dinero, el Sevilla FC prefiere quedárselo e intentar convencerlo para que renueve durante esta temporada. A pesar de que ello conlleve el riesgo de perderlo gratis al final de la siguiente campaña.

De hecho, el Sevilla FC prefiere vender a otros jugadores como Akor Adams, Rubén Vargas y Djibril Sow. En estos momentos, el club de Nervión negocia con el Venezia para traspasar a Akor Adams, pero el equipo italiano no llega a los 15 millones de euros que exige el Sevilla FC para dar luz verde a la operación de un delantero que ya tiene un acuerdo con el conjunto transalpino.

En caso de los dos futbolistas suizos, sus respectivas salidas se abordarán una vez termine el Mundial 2026 que actualmente están disputando con su selección nacional la cual ha alcanzado los cuartos de final.