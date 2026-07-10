El PSOE niega que esté en contra de la construcción del nuevo Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

El partido político aboga por el consenso del club y las instituciones con los vecinos del barrio de Nervión los cuales exigen que se pueda contar con zonas seguras y amplias y que al mismo tiempo se oponen al cambio de uso y privatización de 10.000 metros cuadrados de suelo público

El PSOE Sevilla ha salido al paso de las declaraciones realizadas en las últimas horas por José Luis Sanz, alcalde de la capital andaluza, para señalar que el partido político no se opone a la construcción del nuevo Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El grupo socialista sólo pide que haya consenso y entendimiento entre el club de Nervión, las instituciones y las asociaciones de vecinos que tienen ciertas reticencias con el coliseo.

El PSOE pide que se tenga en cuenta las peticiones de los vecinos para que se pueda contar en el futuro con unas instalaciones confortables amplias y seguras, pero sí están en contra del cambio de uso y privatización de 10.000 metros cuadrados de suelo público, zona verde de Nervión calificada como Servicio de Interés Público.

El PSOE añade que el PP ha intentado "manipular y jugar con los sentimientos de los aficionados con el objetivo de sacar rédito político" y señala que José Luis Sanz busca "confundir a la ciudadanía con sus palabras". El PSOE dice que está a favor del diálogo entre el Sevilla FC y las asociaciones de Nervión para que el barrio salga beneficiado.

El Comunicado completo del PSOE sobre su postura en la construcción del nuevo Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

'El Grupo Municipal Socialista niega rotundamente su rechazo a la construcción del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, cuyo proyecto llegó este mes de julio a la Junta Municipal del Distrito de Nervión.

Los socialistas abogan, no obstante, por el consenso con los vecinos y por ello han votado a favor de una propuesta presentada por la Asociación de Vecinos Nervión Este que solicita “la paralización de la actuación de transformación urbanística del Nuevo Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hasta que se adecúe a las demandas vecinales y a los criterios de seguridad internacionales”.

Dicha moción indica textualmente que las asociaciones vecinales “no se oponen a la modernización y mejora del Sánchez-Pizjuán para que pueda contar con el futuro con unas instalaciones confortables amplias y seguras, pero sí están en contra del cambio de uso y privatización de 10.000 metros cuadrados de suelo público, zona verde de Nervión calificada como SIPS (Servicio de Interés Público).

Dicha propuesta, que en ningún caso niega la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, recibió un amplio respaldo vecinal, con el voto favorable de PSOE, Podemos-IU, además del de la Asociación Nervión-Este. Mientras, PP y Vox votaron en contra.

No obstante, la moción no fue formalmente aprobada al alegar el delegado del distrito Nervión Juan Bueno, defectos de forma. En cualquier caso, el concejal socialista Francisco Páez incide en que la propuesta presentada por Nervión–Este para buscar el consenso vecinal no supone ningún bloqueo, dado que el estudio de ordenación del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán sigue adelante y “es únicamente el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el que puede decidir sobre el futuro del estadio”.

Manipulación del PP

Por ello, acusa al PP de “manipular y jugar con los sentimientos de los aficionados con el objetivo de sacar rédito político”. En concreto, cree que Sanz busca “confundir a la ciudadanía con sus palabras”.

“Es él el que está desubicado. El PSOE siempre apoyará los proyectos de los dos grandes clubes de la ciudad”, afirman.

Los socialistas manifiestan su disposición al diálogo tanto con el Sevilla FC como con las entidades vecinales con el objetivo de construir entre todos un proyecto en el que los intereses del club se complementen con los vecinales, de tal manera que el conjunto del barrio de Nervión salga beneficiado'.