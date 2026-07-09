José Luis Sanz sale en defensa de los nuevos estadios de Sevilla y Betis

El alcalde de la capital andaluza ha señalado que las obras de los dos estadios, el Benito Villamarín y el Ramón Sánchez-Pizjuán, no se van a paralizar a pesar de los intentos que están llevando a cabo diferentes asociaciones

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha salido en defensa de Real Betis y Sevilla FC en relación a las obras que los dos clubes de la ciudad están realizando o van a llevar a cabo y que están viendo cómo surge la oposición de diferentes asociaciones que buscan detener las construcciones. El mandamás ha dejado claro que ninguna de las obras se van a paralizar.

El PSOE se opone a la remodelación del Estadio Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC quiere reformar, por completo, su estadio, el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero en las últimas horas el club de Nervión ha visto que el PSOE se ha posicionado a favor de una moción vecinal en la Junta Municipal del Distrito Nervión que pide paralizar las obras del coliseo blanquirrojo.

Un movimiento político que ha generado la respuesta de José Luis Sanz quien estaba presentando la programación de otoño del Teatro Lope de Vega. "Sobre el proyecto del campo del Sevilla pienso lo mismo que el proyecto del campo del Betis. Son dos proyectos de ciudad. Tenemos dos equipos que son dos magníficos escaparates de esta ciudad en todo el mundo y que ya les tocaba que remodelaran el campo. Tanto uno como otro llevaban 22 años esperando que se desbloqueara esta situación".

El alcalde de Sevilla ha añadido que tanto el Real Betis como el Sevilla FC merece tener mejores estadios. "Yo desde el principio dije que iba a desbloquear los dos proyectos de ampliación de los dos estadios porque me parece que son dos proyectos que se merecen la ciudad de Sevilla, que tiene que tener dos estadios acordes con los equipos que tiene y que se merecen tanto la afición bética como la afición sevillista".

Las obras en el Estadio Benito Villamarín del Real Betis también se han visto empañadas en los últimos días después de que Ecologistas en Acción presentara "una denuncia ante la Fiscalía por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín de Sevilla y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo".

José Luis Sanz, tajante sobre las obras de los estadios de fútbol

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha mantenido que los dos estadios de fútbol seguirán adelante ya que la ciudad tendrá su correspondiente compensación por las zonas verdes que se pierden, que es el motivo de las quejas de los vecinos, por la reforma del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Cuando el PSOE habla de zona verde, supongo que se refiere a la zona verde de albero que había delante del estadio, a la zona verde de albero que se utilizaba como aparcamiento cada vez que había un partido de fútbol. Entiendo que se refieren a esa zona verde de albero de la que nadie en 22 años se había acordado".

José Luis Sanz ha defendido la compensación que tendrá la ciudad de Sevilla gracias a las dos reformas de los estadios de Real Betis y Sevilla FC. "Esa cesión de esa zona verde de albero de la que nunca nadie se había acordado y que se utiliza como aparcamiento habitualmente aunque sea zona verde de albero, tiene unas contraprestaciones que el Ayuntamiento de Sevilla recibirá en beneficio de todos los sevillanos, claro que sí".

Por último, el alcalde de Sevilla ha dicho que no se le está regalando nada ni a Real Betis ni a Sevilla FC.