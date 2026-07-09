Francia - Marruecos: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El combinado de Didier Deschamps se mide al de Mohamed Ouahbi con alguna duda en su once inicial pero dispuesto a llevarse el billete de semifinales del Mundial 2026

Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026. Dos de las mejores selecciones del planeta se citan hoy en el Gillete Stadium de Foxborough por un puesto en las semifinales. Los de Deschamps llegan con la duda de Tchouaméni en el centro del campo, que no pudo jugar en el encuentro frente a Paraguay por unas molestias. En el combinado de Ouahbi es baja Saibari, entre otros, una de las principales irrupciones del torneo.

Además, el partido entre Francia y Marruecos llega con el recuerdo de la cita entre ambas selecciones de la semifinal del Mundial 2022. Los de Didier Deschamps se impusieron al cuadro de Regragui, por aquel entonces, gracias a los goles de Theo Hernández y Kolo Muani, con el que avanzaron en la final para verse las caras con Argentina. Por ello, el combinado de Ouahbi buscará revancha en el día de hoy.

Mbappé, principal amenaza de una Francia que busca el billete a semifinales

Francia afronta el partido ante Marruecos tras hacer un pleno de victorias hasta el momento en el Mundial 2026. La selección dirigida por Didier Deschamps está mostrando un gran nivel en todas las facetas del juego, tanto en el plano defensivo como ofensivo. En la parte de arriba destaca sin duda Mbappé, que ha registrado siete goles en lo que lleva de torneo, además de dos asistencias, en la goleada frente a Noruega por 1-4.

Además, Maignan y jugadores como Saliba y Upamecano han permitido que Francia solo haya encajado tres goles en cinco partidos del Mundial. La solidez defensiva de los de Didier Deschamps está siendo clave, que también están respondiendo en la parte de ataque con futbolistas como Dembélé, Olise, Doué o Barcola. Rabiot o Tchouaméni, duda para hoy, sostienen al equipo desde el centro del campo.

Marruecos, con una baja sensible para enfrentarse a Francia

Por otro lado llega Marruecos, con diez goles a favor y cuatro en contra en lo que llevamos de Mundial. Los de Mohamed Ouahbi son otro de los candidatos a llegar lo más lejos en este torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el seleccionador marroquí tendrá que lidiar con la baja de Saibari. El nuevo futbolista del Bayern de Múnich se lesionó frente a Canadá, por lo que salió Rahimi en su lugar.

En este sentido, Marruecos cuenta con jugadores que vienen de destacar especialmente, como Ounahi, con un doblete contra Canadá u otros como Brahim, en la parcela ofensiva, o Hakimi y Mazraoui en el aspecto defensivo. Además, Bono seguirá estando bajo palos defendiendo a su selección, lider indescutible en este equipo y con experiencia en partidos del más alto nivel.

¿A qué hora se juega el partido? Francia - Marruecos

El Francia - Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene un horario fijado, que es el siguiente: 22:00 en horario peninsular y 21:00 en Canarias, de este jueves nueve de julio.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Francia - Marruecos

El Francia y Marruecos se podrá ver gratis y en abierto en La 1, además de en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Por otro lado, cabe la opción de seguirlo a través del móvil, desde las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Francia - Marruecos

Además, el Francia - Marruecos podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Gillete Stadium de Foxborough, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Didier Deschamps y el de Mohamed Ouahbi, que vienen de ganar contra Canadá.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Francia - Marruecos, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Gillete Stadium de Foxborough. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Didier Deschamps y Mohamed Ouahbi, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre suizos y colombianos.

Alineaciones probables de Francia y Marruecos

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

Marruecos: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss y Rahimi.