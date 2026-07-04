Canadá 0-3 Marruecos: Marruecos vuelve a rugir y elimina a Canadá para citarse con los cuartos

Marruecos volvió a imponerse a Canadá, como ya hizo en Qatar 2022, y selló su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 con un marcador de 0-3. Un doblete de Azzedine Ounahi y otro de Rahimi, impulsaron a los Leones del Atlas hacia una nueva cita entre las ocho mejores

La historia volvió a repetirse. Cuatro años después de imponerse a Canadá en la fase de grupos de Qatar 2022, Marruecos volvió a cruzarse en el camino de los norteamericanos y volvió a salir vencedor. Además de salir vencedor, ha sido un gran triunfo con tres goles, dos de Azzedine Ounahi y uno de Rahimi.

Canadá aprieta, pero se estrella contra Bono

El conjunto de Jesse Marsch salió decidido a imponer un ritmo muy alto desde el primer minuto. La presión canadiense incomodó constantemente la salida de balón marroquí, especialmente sobre Bouaddi, que llegó a verse rodeado por hasta tres rivales en varias acciones.

Buchanan fue el futbolista más incisivo del ataque canadiense. El extremo encontró espacios por la banda y generó varias llegadas de peligro, mientras Oluwaseyi dejó una de las acciones más vistosas del encuentro con un espectacular regate sobre Halhal. Sin embargo, cada aproximación acababa encontrándose con Bono, muy seguro bajo palos y decisivo para mantener el empate.

Ounahi rompe el partido

Los de Walid Regragui comenzaron a encontrar espacios a la espalda de la adelantada defensa canadiense y cada transición se convirtió en una amenaza.

El gol llegó tras una acción ensayada desde el saque de esquina. El córner se jugó en corto hacia la frontal, donde Ounahi apareció completamente solo para golpear con el interior y colocar el balón junto al palo, lejos del alcance de Crépeau. El tanto cambió por completo el guion del encuentro y obligó a Canadá a asumir todavía más riesgos.

Canadá no deja de insistir

Los canadienses reaccionaron de inmediato. Buchanan reclamó un posible penalti que quedó invalidado por un fuera de juego previo, mientras Eustaquio protagonizó una brillante acción individual que terminó con una peligrosísima falta al borde del área.

Canadá acumuló centros laterales y saques de esquina durante todo el tramo final. Incluso Crépeau abandonó su portería para incorporarse al ataque en los últimos córners. La ocasión más clara llegó con un potente disparo lejano de Buchanan que obligó a Bono a realizar una intervención espectacular para evitar el empate.

Sentencia al contragolpe

Con Canadá completamente volcada en campo rival, Marruecos encontró el escenario perfecto para hacer daño. Rahimi avisó primero con un disparo que se estrelló en el larguero, antes de que llegara la sentencia definitiva.

En una rápida transición, Brahim Díaz condujo el contraataque y encontró a Ounahi, que volvió a aparecer para firmar su doblete y cerrar el encuentro con el definitivo 3-0.

Marruecos vuelve a meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo apoyado en un bloque muy sólido, un Bono decisivo y un Ounahi brillante. Canadá, pese a competir durante muchos minutos y generar numerosas ocasiones, se despide del Mundial penalizada por su falta de acierto en las áreas.

Ficha técnica

Canadá (4-4-2): Crépeau (p); Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg 78′); Buchanan (Nelson 87′), Niko Sigur (Osorio 87′), Eustáquio (c), Ahmed (Promise David 78′); Oluwaseyi (Larin 63′) y Jonathan David

Amonestaciones: Laryea (amarilla 40′), Jonathan David (amarilla 43′), De Fougerolles (amarilla 49′), Larin (amarilla 67′)

Entrenador: Jesse March

Marruecos (4-2-3-1): Bono (p); Hakimi (c), Diop (Saadane 87′), Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi (Amrabat 63′); El Khannouss (Talbi 63′), Ounahi (El Mourabet 87′), Brahim y Saibari (Rahimi 22′).

Amonestaciones: Halhal (amarilla 20′), Hakimi (amarilla 40′), Ounahi (amarilla 45′), El Khannouss (amarilla 45’+6)

Entrenador: Mohamed Ouahbi

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Árbitro VAR: Jarred Gillett (AU)