La visita de Marián Mouriño a Borja Iglesias en el Mundial con un regalo sorpresa

La presidenta del club vigués estuvo con el Panda en la concentración de la selección española y le regaló la nueva camiseta del Celta de Vigo

Borja Iglesias, quien se encuentra concentrado con la selección española que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, recibió una visita muy especial. Fue Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, quien estuvo departiendo con el delantero gallego al que llevó un regalo muy especial que le hace seguir conectado con el cuadro vigués.

Marián Mouriño, tal y como se puede ver en el vídeo que el Celta de Vigo ha colgado en sus redes sociales, obsequió a Borja Iglesias con la nueva camiseta del equipo celeste, la que lucirá en la temporada 26/27 y que fue presentada hace unos días. Además con el parche de la Europa League, competición que nuevamente disputarán los de Claudio Giráldez.

Borja Iglesias ya es el único representante del Celta de Vigo en el Mundial

"Qué ilusión verte aquí, me han dicho que me traes una sorpresa", le decía Borja Iglesias a Marián Mouriño que seguidamente le mostraba la nueva camiseta del Celta de Vigo al Panda, quien desde la concentración de la selección española recibía esta visita tan especial como es la de la presidenta de su equipo.

Borja Iglesias es ya el único representante del Celta de Vigo en el Mundial, toda vez que Carl Starfelt, el otro jugador del cuadro celeste que acudió a la Copa del Mundo, ya está eliminado después de que Suecia cayera en los dieciseisavos de final de la competición ante Francia el pasado martes. El defensor apenas disfrutó de cinco minutos en todo el torneo, los disputados en el último encuentro de la fase de grupos frente a Japón.

Starfelt, que disfruta de sus vacaciones, es por el momento el único jugador del Celta de Vigo que jugado en este Mundial. Borja Iglesias aún no ha disfrutado de su oportunidad con la selección española. El Panda no participó ni en los tres partidos de la fase de grupos -frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay-, como tampoco lo hizo en el cruce de dieciseisavos de final contra Austria, pese se especuló con que el Panda pudiera jugar algunos minutos.

El discurrir de la selección española en el Mundial podría condicionar la primera jornada del Celta de Vigo

Habrá que esperar para saber si el próximo lunes se produce el debut de Borja Iglesias en el Mundial. España se enfrenta a Portugal en los octavos de final de la competición. Mientras la selección española tenga recorrido en el torneo no comenzarán las tres semanas de vacaciones que, como mínimo y por norma, debe disfrutar el Panda, como sucede con cualquier jugador.

Es evidente que Borja Iglesias no estará en el arranque de la pretemporada del Celta de Vigo que se inicia este lunes con los preceptivos reconocimientos médicos, antes de que el miércoles se inicie el trabajo de campo a las órdenes de Claudio Giráldez. Hay que recordar que en caso de que la selección española alcanzara las semifinales del Mundial el cuadro vigués no jugaría la primera jornada de LALIGA, que le enfrenta a Osasuna y que quedaría aplazada.