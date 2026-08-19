El Celta de Vigo trabaja en la salida de Matías Vecino

El centrocampista uruguayo, lesionado desde el final de la pasada temporada, tiene contrato hasta junio de 2027. Los problemas de rodilla le impidieron contar con más protagonismo a las órdenes de Claudio Giráldez

El Celta de Vigo arrancará LaLiga EA Sports el próximo sábado a partir de las 19:30 visitando en Mestalla al Valencia. Mientras los de Claudio Giráldez siguen trabajando en un estreno que debería de haberse producido el pasado fin de semana ante el Deportivo Alavés pero que un hongo en Balaídos lo impidió, los gallegos también están buscando salida a Matías Vecino, uno de los fichajes que llegó en el último mercado de traspasos de invierno.

Matías Vecino llegó al Celta de Vigo en enero de este mismo 2026 tras salir de la Lazio, donde había pasado cuatro cursos y habiendo jugado anteriormente en el Inter. Matías Vecino llegaba para reforzar el centro el campo de un Celta de Vigo que en ese momento disputaba LaLiga y la Europa League. Marías Vecino no tuvo demasiada suerte ya que diferentes lesiones le llevaron a participar en apenas 12 encuentros oficiales con 492 minutos acumulados. Ahora, con contrato hasta junio de 2027, el Celta de Vigo le busca salida.

Matías Vecino tiene los días contados en el Celta de Vigo

Matías Vecino no cuenta para Claudio Giráldez en el Celta de Vigo. Además, el uruguayo de 34 años no ha participado en la pretemporada con el cuadro vigués a consecuencia de una lesión de rodilla. Precisamente en relación a esa dolencia, desde Uruguay, el diario 'Ovación' apunta a que Matías Vecino se someterá a una artroscopia de limpieza de la rodilla. Esta intervención de rodilla podría dejar a Matías Vecino sin poder jugar hasta comienzos de 2027.

Con esta situación y con el Celta de Vigo tratando de buscar fórmulas para tratar de rebajar la masa salarial, el cuadro de Claudio Giráldez le busca salida a un Matías Vecino que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar en Balaídos. Matías Vecino busca nuevo equipo aunque teniendo en cuenta la situación de su rodilla, podría darse el caso de que llegue a un acuerdo con el Celta de Vigo para la rescisión de contrato y quede libre.

Las alternativas en el centro del campo del Celta de Vigo

Con la más que probable salida de Matías Vecino del Celta de Vigo, Claudio Giráldez se quedaría con Miguel Román y Aleix Febas. El técnico gallego aún cuenta con Ilaix Moriba pero el centrocampista formado en la cantera del Barcelona es otro de los que está marcado en rojo para salir y liberar masa salarial.

El caso de Ilaix es diferente al de Matías Vecino ya que el primero si fue parte fundamental del Celta el pasado curso pero las urgencias económicas han obligado a los gallegos a colocarlo en el mercado. Si finalmente se cierran las salidas de Matías Vecino e Ilaix Moriba, el Celta de Vigo estaría casi obligado a encontrar un refuerzo para el centro del campo aunque también ganarían enteros en el primer equipo los canteranos Hugo Burcio y Antañón.

La operación salida en el Celta de Vigo

El Celta de Vigo ya le ha dado salida a nueve jugadores de la plantilla del pasado curso. Marc Vidal, que está ahora mismo sin equipo al igual que Ristic y Aidoo. Damián Rodríguez y Carlos Domínguez pusieron rumbo a Cádiz y Real Oviedo respectivamente en calidad de cedidos. Franco Cervi y Óscar Minguez salieron de Balaídos tras finalizar sus contratos para firmar por Rosario Central y Crystal Palace respectivamente. Y por último, Hugo Sotelo y Unai Núñez, que también salieron cedidos a Levante y Espanyol.