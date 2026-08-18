Sevilla y Rayo Vallecano se ofrecen como 'clubes trampolín' para el deseado salto de Robinho Junior a LaLiga

Mientras el denostado exatacante del Real Madrid cumple una condena de prisión por una agresión sexual, su hijo quiere seguir en España un legado que desde hace algo más de un año ha continuado también en las filas del Santos FC

Quedan dos semanas para que cierre un mercado estival de fichajes con escasos movimientos, el Sevilla FC necesita cerrar varios refuerzos, la reconocida intención del club es reclutar entre tres y cuatro (más posibles recambios de eventuales ventas) y cabe esperar en los próximos días todo un aluvión de ofrecimientos, filtraciones interesadas, especulaciones y rumores de todo tipo. En este sentido, en la pasada madrugada ha resonado desde Brasil el nombre del club nervionense en una noticia sobre un probable salto a Europa del atacante brasileño Robinho Junior, hijo del controvertido exfutbolista de Real Madrid o AC Milan.

Robinho Junior busca seguir el legado de su padre en LaLiga EA Sports

Según publica la sección de Deportes del conocido diario UOL, tanto Sevilla FC como Rayo Vallecano han mostrado interés en la cesión de este futbolista de 18 años que de manera precoz promocionó hace más de un año al primer equipo del Santos FC y que, como su padre, puede actuar como extremo por cualquiera de las dos bandas (es ambidextro) o como mediapunta. Además de los dos clubes españoles, también consta como pretendiente el Genoa FC, escuadra italiana en la que desde hace unos días milita el exblanquirrojo Djibril Sow.

Robinho Junior siguió los pasos de su padre y desde muy corta edad entró en los escalafones inferiores del Santos FC, club en el que fue escalando hasta debutar en julio de 2025 en un partido de la Serie A brasileña ante el CR Flamengo resuelto con un gol de Neymar. Su estreno con el 'Peixe' fue muy ilusionante y le valió para ganarse oportunidades que mantuvo gracias a un rendimiento como revulsivo más que óptimo. Tanto es así, que en diciembre firmó su primer contrato profesional y extendió su vinculación hasta el 30 de abril de 2027.

Un movimiento que recuerda a la llegada de Idumbo Muzambo en enero de 2024

Después de ver cómo su valor de mercado se disparó hasta los 5 millones de euros antes de alcanzar la mayoría de edad, las prestaciones de Robinho Junior han decrecido a lo largo de este 2026 y prácticamente ha desaparecido de las alineaciones. Empezó jugando de manera habitual en enero pero a partir de febrero sólo ha jugado en tres jornadas ligueras de 23, en tres de nueve duelos de la Copa Sudamericana, en cero de ocho entre la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista.

Esta nueva realidad le ha hecho plantearse la idoneidad de cambiar de aires y su nombre está siendo movido por varios 'clubes trampolín' de Europa, entre ellos, el Rayo Vallecano y un Sevilla FC que sigue evidenciando necesidad de incorporar jugadores de ataque que aporten la velocidad, el desborde y la creatividad de las que ha adolecido el equipo a lo largo de la pretemporada y en un inicio de LaLiga que precisamente deparó un duelo entre hispalenses y madrileños.

La fórmula sería una cesión y una ficha bastante asequibles con una opción de compra considerable. Entre el buen nivel de canteranos como Miguel Sierra y las lógicas dudas que ofrecen los frágiles Rubén Vargas o Alfon González, este interés en Robinho Junior (18 años) recuerda a aquella operación con Stanis Idumbo Muzambo que no aportó mucho rendimiento pero sí dejó 10 millones de euros en las deterioradas arcas del club con su traspaso al AS Monaco sólo año y medio después de llegar del AFC Ajax por sólo 400.000 euros.