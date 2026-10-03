Santi Denia, seleccionador de República Checa: "Luis de la Fuente y yo hemos estado tantos años juntos que nos entendemos con la mirada. A Lamine Yamal le podría dar un descanso"

El técnico albaceteño es el gran 'enemigo' al que España se enfrenta este sábado en Oviedo y no esconde las emociones que el duelo ante su país encierra

Si algo puede temer esta noche la selección española ante la República Checa es que en el banquillo visitante va a estar la persona que mejor los conoce. Santi Deni y Pablo Amo comandan el seleccionado centroeuropeo, y no sólo saben cómo juega el equipo de Luis de la Fuente o como piensa el entrenador riojano, sino que también han dirigido a muchos de los futbolistas que van a tener enfrente y saben sus virtudes y sus debilidades.

Fuera de eso y de que quiere ganar, Santi Denia se va a encontrar a grandes amigos y no esconde que, fuera de este encuentro le desea lo mejor, a España como selección, a Lamine Yamal y al resto de candidatos al Balón de Oro que tendrá enfrente.

“Mi país ahora es la República Checa", avisó antes que nada en la previa de este gran duelo de la tercera jornada de esta Nations league. "Es un partido especial, pero no tenemos tiempo de pensar en lo emocional. Estamos dándole vueltas al equipo, a cómo atacar y cómo defender a España y será bonito poder jugar contra ella con la selección de la República Checa. Vamos a disfrutarlo”, señaló ante la prensa española en el Carlos Tartiere.

No fue el único lugar donde expresó lo que va a ser para él este partido. En una conversación con El Mundo, el ex central de Atlético o Albacete admite que Luis de la Fuente no tiene secretos para él y le pide que deje descansar un poco a Lamine Yamal y no lo 'fuerce' tanto.

Santi Denia y D ela Fuente, como hermanos

"Luis de la Fuente y yo hemos estado tantos años juntos que nos vamos a entender con la mirada. Aparte de que Luis es el mejor seleccionador y entrenador del mundo, nos une una gran amistad. Hemos estado doce años juntos conviviendo de verdad en las buenas y en las malas, porque ahora todo es una luna de miel en España, pero es verdad que tanto Luis como yo hemos tenido nuestros momentos duros, de eliminaciones y un proceso de formación como seleccionador (...) Es el mejor entrenador del mundo. Literalmente. Y el campeón del mundo", indica sobre un compañero y amigo que espera verle coronado con el Balón de Oro.

Aunque espera que, con esos elogios, le haga un favor: "Lo único es que le recuerdo que a Lamine, que lleva dos partidos casi enteros, le podría dar un descanso, ¿no?", bromea.

Aunque luego, reconoce que verlo siempre es un placer. “Particularmente yo quiero que esté, porque la gente paga la entrada por ver a Lamine y luego no sabes, con la calidad que tiene España, si está uno más descansado, si no... Tú te quieres enfrentar a los mejores. Y para nosotros, y es un mensaje para los jugadores también, es un momento de crecimiento y una prueba de máximo nivel, con Croacia, Inglaterra y la campeona del mundo, para mostrar cómo somos como equipo y a nivel individual también”, avisa.

El problema de enfrentarse a España

En este sentido, para Santi Denia, enfrentarse a España es complicado y, además, cuenta con la presión tras perder los dos primeros partidos. Pero no se rinde. “Estoy focalizado en el partido en cómo encontrar alguna debilidad a esta campeona del mundo, intentar que mis jugadores jueguen como equipo, que muestren sus virtudes y que hagamos un partido para intentar ganarlo. Es nuestro pensamiento. Sé que pensaréis que es una barbaridad, pero por qué no ganar un partido a España. Lleva tiempo sin perder y para nosotros es una buena manera de demostrar qué equipo somos”, señala el albaceteño.

Denia sabe a lo que se enfrenta: "España tiene 26 jugadores increíbles y vamos a tratar, sabiendo sus mecanismos, de contrarrestar su ataque". Y lo que tiene que hacer la República Checa: “un partido casi perfecto o perfecto, sin cometer ningún error”. “Y ellos no tienen que estar en su mejor versión. Si están en su mejor versión será mucho más difícil", admitía.

La República Checa, un desafío para Santi Denia

Para el entrenador español, su nueva aventura en la República Checa está siendo un desafío que está disfrutando. "Son muchos sentimientos diferentes. Es un país increíble. Praga es una ciudad muy bonita. En lo deportivo, hemos notado que la federación tiene ganas de cambiar ciertas cosas...", afirma en la Voz de Galicia, antes de reconocer en Oviedo que su objetivo es que se sientan contentos de lo que puede ofrecer. "Si nosotros estamos en nuestra mejor versión, dando nuestro cien por cien, el equipo, la federación y los aficionados estarán orgullosos del equipo, como han estado con Croacia e Inglaterra, donde el equipo lo dio todo”, admite.

Lo que sí tiene claro el exseleccionador sub 21 es que este formato, con cuatro partidos en diez u once días, no es positivo para nadie. “No es el adecuado para la salud del futbolista. Si queremos cuidar la salud de los futbolistas, que es lo primero, creo que el otro formato era mejor. Este, para mí no es novedoso, porque parece un Campeonato de Europa sub-21 o unos Juegos Olímpicos, pero es extremadamente duro para los jugadores. Creo que es mejor tener más días de descanso, porque para los jugadores la recuperación es mejor”, señala. Una crítica en la que han coincidido muchos entrenadores y jugadores.