Topuria se gana a Gaethje

El luchador norteamericano rechaza a los que hablan de que Topuria se retiró y Dvalishvili pide que le dé la revancha

Ilia Topuria ya sí que está de vuelta. El Matador ha publicado estos días unas imágenes de su entrenamiento en Miami y, con ellas, ha querido demostrar que no sólo está recuperado totalmente de las heridas que le dejó en junio su pelea con Justin Gaethje, sino que también está recuperando la fortaleza que le llevó a ser bicampeón de la UFC y estar invicto en sus 17 primeros combates.

Y eso que aún ni se sabe ni se plantea cuando va a volver. Parece claro que no será antes de febrero y para eso quedan cinco meses. Sí está confirmado que su hermano pelea en 50 días y que participará en su campamento. Y que sólo después empezará a pensar en su regreso al octágono.

Pero, mientras tanto, todo se mueve a su alrededor. Y ha acelerado bastante desde la reciente pelea de Arman Tsarukyan ante Ruffy, que ha elevado las opciones del armenio para optar al título del peso Ligero de la UFC que ahora mismo tiene Justin Gaethje.

Hasta ese momento y tras las últimas polémicas por las guantillas de Gaethje en el UFC Freedom 250, todo parecía encaminado a un Gaethje vs Topuria 2. El luchador español había picado al americano y éste había aceptado la revancha en redes. Sin embargo, el triunfo de Tsarukyan le permitió al estadounidense dar de nuevo marcha atrás y dejar la revancha con Topuria en el aire.

La UFC ha 'contestado' con el ranking y ha dejado claro, primero, que Topuria sigue por delante de Tsarukyan en el peso Ligero; y segundo, que sigue estando entre los cinco mejores luchadores libra por libra de la UFC, por lo que difícilmente no luchará por un título en su próxima pelea.

La duda es ¿contra quién? Gaethje ha dejado caer que podría anunciar su retirada y hacerlo en todo lo alto. Es algo que decidirá en los dos próximos meses. En ese caso, el rival del español sería Tsarukyan. Si no, la revancha está más cerca que cualquier otra pelea.

Gaethje respalda la resistencia de Topuria

Justin Gaethje ha reconocido abiertamente que la decisión la va a tomar la UFC, aunque tenga preferencia por pelear con el armenio en caso de no retirada. Y, aunque ha criticado mucho a Topuria tras la pelea, ahora también ha roto una lanza por él y ha reconocido que el español nunca se retiró de su combate. Y que fue una decisión de su esquina, contra los deseos de El Matador.

“No se rindió en el taburete. Su cuerpo estaba demasiado mermado para seguir peleando. No fue él quien tomó la decisión, sino sus entrenadores, porque están ahí para protegerlo. Mis entrenadores están en mi esquina para protegerme en esos momentos”, afirma el norteamericano en el podcast ‘One Night with Steiny’.

En este sentido, el entrenador de Gaethje ya había elogiado a Aleksandre Topuria por la firmeza con la que él tomó la decisión y por la actitud que tuvo al final de la pelea de junio.

Topuria "fue campeón y se merece esa revancha"

En una entrevista realizada hace unas semanas, Gaethje ya reconoció también que el próximo con el que pelee Topuria "lo va a pasar mal" y, entre otros motivos, ese era uno por los que no quería ser él.

Sin embargo, una segunda pelea entre ambos es algo que ya han pedido muchos. El último, un amigo de Ilia Topuria y también excampeón de la UFC: Merab Dvalishvili. El georgiano cree que, por ser bicampeón, el menor de los hermanos Topuria no se merece otra cosa que pelear por el título: "Creo que Gaethje debería conceder la revancha a Topuria. Ilia fue campeón y se merece esa revancha", señala en el canal del streamer 'N30n'.