La UFC sitúa primero a Ilia Topuria

Pese a la presión de Tsarukyan y a las últimas palabras de Gaethje, la UFC deja claro que el luchador español es el primero de la lista en el peso Ligero

El triunfo de Arman Tsarukyan ante Mauricio Ruffy ha abierto un debate que ya empezaba a parecer cerrado y que iba a desembocar en la revancha de Ilia Topuria y Justin Gaethje, posiblemente, en los meses de febrero y marzo.

Todo estaba encaminado a ello. El luchador español se había declarado apto para pelear y había picado a su rival, que desde junio le había negado la revancha. Las palabras de Ilia Topuria en redes poniendo en duda las guantillas de Gaethje lo habían acelerado todo.

El luchador norteamericano y su representante no sólo saltaron indignados, sino que aceptaron la pelea. "¿Estoy dispuesto a -una revancha con él-? Acabo de darle una paliza, por supuesto que sí", señaló el actual campeón del peso Ligero en la UFC.

Sin embargo, el reciente triunfo de Tsarukyan ha entrado en juego. El armenio, fiel a su costumbre, ha sembrado dudas sobre la valentía de los demás y, por ahora, parece haber sacado rédito. ”Justin -Gaethje- nunca dice mi nombre, así que está asustado y sabe lo que hay. Quería que Ruffy me noqueara. Eso significa que está intentando evitarme y va a intentar llamar a Ilia Topuria o decir algo como: ‘Quiero 15 millones por Arman Tsarukyan o me retiro’, y va a jugar al juego de mierda”, afirmaba el actual número 2 de la división.

Tsaukyan 'revela' una promesa de la UFC

Tras provocar a Gaethje, dejó también un mensaje para la UFC para que, al fin, le diera una segunda oportunidad de pelear por el título. “Los jefes estaban contentos con mi actuación. Me dijeron ‘vamos a hablar contigo la próxima semana’. Después de esto voy a tener pelea por el título, dijeron ‘sí’. La próxima pelea va a ser por el título. Quiero pelear por el título con el campeón Justin Gaethje. Espero que esta pelea suceda a principios del próximo año”, desveló Arman Tsarukyan.

La UFC dio largas y su principal responsable, Dana White, puso la pelota en el tejado de Gaethje. "No sabemos qué está pensando Gaethje todavía, vio la pelea y veamos en qué está pensando", indicó tras el UFC 331.

Justin Gaethje ha respondido y ha dado marcha atrás con Topuria al señalar que o se retira o pelea con Tsarukyan. "No es que no quiera pelear contra Arman Tsarukyan, de verdad que no. Él es el siguiente en la lista. Si llego a defender este campeonato, él será mi rival. Simplemente no lo sé en este momento", indicó The Hightlight, quien no hace mucho dijo que pensaba descansar hasta final de año y ya vería que paso dar.

La UFC deja claro que Topuria está primero

Con todos estos intercambios de declaraciones, lo que hace dos semanas parecía un claro Topuria-Gaethje, ahora parece más un Gaethje-Tsarukyan. Sin embargo, la UFC ha metido baza y ha dejado claro que el español sigue estando por delante del armenio. Lo está en el ranking del peso Ligero, donde es el primer aspirante. Y también en el ranking libra por libra, ya que lo sigue manteniendo entre los cinco mejores cuando Tsarukyan está fuera del Top-10.

La solución pasa porque Topuria viva la revancha que desea; porque Gaethje luche a principios de año con Tsarukyan y el ganador se las vea con El Matador. O, como ha dejado caer Gaethje, que él se retire y luchen los otros dos. En todos los casos, la próxima pelea de Ilia Topuria volvería a ser por el título.