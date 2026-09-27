Ilia Topuria, rechazado oficialmente

El luchador hispano-georgiano no va a poder cumplir su deseo desde que terminó el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca

Ilia Topuria está como loco por volver, pero tanto los médicos como su preparador físico le están frenando. Mientras la UFC continúa, el luchador hispano-georgiano continúa con su paulatino proceso de recuperación.

El UFC Freedom 250 le dejó muy tocado físicamente, pero no mentalmente. De hecho, lo primero que ha pedido 'El Matador' es la revancha con Justin Gaethje, quien le quitó el título de campeón de peso ligero en la Casa Blanca y delante de Donald Trump.

Y su trabajo le costó, porque llevaba quince años luchando en las artes marciales mixtas para intentar conseguirlo. Por eso, ahora el luchador estadounidense quiere saborearlo cuanto más tiempo mejor.

Y mientras todo el entorno de Topuria desea que se repita la pelea, el norteamericano acaba de hacer oficial quién será su próximo contrincante en caso de que se vuelva a subir al octógono próximamente. Y es que este éxito le ha llegado a sus 37 años y sabe que necesita tiempo para afrontar otro combate de este calibre.

Así, en su última intervención mediática ha dejado claro que no será Ilia Topuria su siguiente rival si decide finalmente defender el título de las 155 libras: "No es que no quiera pelear contra Arman Tsarukyan, de verdad que no. Él es el siguiente en la lista. Si llego a defender este campeonato, él será mi rival. Simplemente no lo sé en este momento".

Estas declaraciones realizadas en el podcast FLAGRANT han servido para acabar de forma tajante con los rumores de una posible revancha en 2027 con Topuria, cuyo preparador físico ha dejado claro que tardará en reaparecer.

'The Highlight', como es conocido Gaethjet, tampoco peleará más en este 2026: "Di mucho de mí en las peleas de enero y junio. Por suerte salí victorioso, pero me costó mucho esfuerzo, así que necesito recuperarme. Necesito darle descanso a mi cerebro, porque hubo muchísimo entrenamiento detrás de esos combates".

"Voy a disfrutar de ser campeón el resto del año. Tomaré una decisión empresarial y vital cuando llegue el momento", finalizó.

Ahora, tras la victoria de Tsarukyan ante Mauricio Ruffy en UFC 331, parece que esa incógnita se ha despejado. Sin embargo, todavía habrá que esperar para saber si el campeón quiere continuar con el show o ha llegado el momento de colgar las guantillas en los más alto de su carrera.

Ilia Topuria recibe la contestación de los guantes de Gaethje

En una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, Ilia Topuria acusó a Justin Gaethje de que su victoria en el UFC Freedom 250 fue gracias a sus guantes, dando a entender que escondió algo en ellos para rajarle la ceja nada más empezar el combate.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, Andy Foster, ha acabado con las especulaciones. "Sus guantes y vendas estaban en regla y cumplían totalmente con la normativa. Además, fueron inspeccionados minuciosamente por varios inspectores", ha declaró en USA Today Sports. Cabe recordar que la Comisión Atlética del Estado de California fue el órgano oficial encargado de supervisar y hacer cumplir las reglas del deporte en el evento de la Casa Blanca.

Asimismo, Jon Anik, el popular comentarista de la UFC, también ha defendido la integridad del estadounidense: "Justin Gaethje tiene una genética tremenda. Después de esa victoria sobre Ilia Topuria, reconoció la importancia de la densidad ósea heredada de sus padres".

Y Justin Gaethje, no iba a ser menos, le respondió inmediatamente a Topuria también por redes sociales: "Es una excusa barata. Tan lamentable como tu última actuación".