Topuria marca febrero como fecha para su revancha con Gaethje

Su preparador, Jesús Gallo, confirma que estará listo para esa fecha, que también cuadra con el tiempo para hacer el campamento tras la pelea de Aleksandre

"¿Estoy dispuesto a una revancha con Topuria? Acabo de darle una paliza de mierda, por supuesto que sí". Justin Gaethje, por primera vez, dejó claro en un pique con Ilia Topuria en las redes sociales que ya no rechaza una segunda pelea con El Matador, algo por lo que lleva luchando semanas el entorno del peleador español y a lo que, viendo la promoción que le están haciendo, tampoco podrá negarse la UFC.

Tanto Topuria, que hace dos días hizo público que ya estaba completamente recuperado, como Gaethje y también su representante, Aziz Abdelaziz, han hecho tanto ruido en este pique que pocas promociones pueden hacer tanto para mover una 'enemistad' y promover una pelea.

Esta está servida y aunque aún no se ha cerrado nada, ya hace semanas que se cuece. El agente de Topuria, Malki Kawa, lo dejó claro en redes: "Queremos la revancha al 1000%". Pero también, el comentarista oficial de la UFC, Jon Anik, desveló hace unos días que se estaba ya negociando un Gaethje vs Topuria 2 en los despachos de la compañía norteamericana.

La duda estaba antes en que el norteamericano podría adelantar su primera defensa y pelear este año. Pero el propio Gaethje dejó claro que hasta el próximo año no lucharía y ahí, por primera vez, también reveló que estaba 'esperando' a Topuria. "La idea es seguir disfrutando de ser el campeón lo que resta de año, porque ya he peleado dos veces en seis meses. (...) Si no peleo hasta el año que viene, él tampoco lo hará. Asimismo se está recuperando", explicó en una entrevista con Sport Illustrated.

Topuria, listo para el mes de febrero

Topuria no sólo no estará listo para luchar este año, sino que, además, no podría, ya que tiene una cita previa el próximo 21 de noviembre en Qatar, donde su hermano Aleksandre luchará por tercera vez en la UFC. Una pelea con el mexicano Santiago Luna que está a falta de confirmación.

Alí, Ilia irá como entrenador y participará en el campamento de su hermano, por lo que no podrá iniciar su propio campamento hasta después de ese combate. Las fechas cuadran en febrero y así lo ha reconocido también su preparador físico, Jesús Gallo.

En una entrevista con Álvaro García Colmenero, el preparador físico cubano asegura que en esa fecha sí estará Topuria para pelear. "He estado hablando con Jesús Gallo, el preparador físico de Ilia Topuria. Me ha informado de que Ilia está regresando progresivamente a los entrenamientos en Miami y que estará listo para pelear a partir de febrero de 2027", publica éste en su cuenta de 'X'.

Sería esa la fecha de un posible combate con Gaethje, aunque eso ya deberá dejárselo a la UFC, que es la que cuadra los eventos, pero descarta el mes de enero como el del regreso de El Matador.

Anik da la razón a Gaethje y sospecha de Topuria

Por otro lado, el pique que ha llevado a casi certificar la revancha y que partió con un tuit de Topuria ha vivido este viernes un nuevo episodio. El luchador hispano-georgiano publicó el miércoles un mensaje que encendió a Gaethje. "La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin -Gaethje- para que no les ponga nada raro", publicó El Matador.

El revuelo que se ha montado con ese 'tuit' y con el pique en las redes ha llegado a las altas esferas. Dana White, principal cabeza visible de la UFC, se ha hecho el loco en la 'preview' del UFC 331 que se celebra este sábado, pero no el comentarista oficial, Jon Anik, quien no le ha dado la razón al español.

"Gaethje tiene una genética tremenda", señala y recuerda que el propio luchador norteamericano aseguró en una entrevista que esa "densidad ósea la heredó de sus padres". "Cualquiera que le haya estrechado la mano sabe que tiene dones naturales y que los utilizó al máximo el 14 de junio", explicó Anik, aunque también admitió a lo evidente, a que Topuria podía estar buscando que Gaethje saltara y se cociera la revancha. Como así ha sido...

En esta previa del evento de este fin de semana también estaba Andy Foster, uno de los tres reguladores que estuvieron comprobando el material en el UFC Freedom 250 de junio, quien confirmaba a USA Today que las guantillas y las vendas de Gaethje eran las correctas.