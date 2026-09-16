Ilia Topuria vuelve: "Veamos quién tiene pelotas"

El hispano-georgiano ha señalado que está plenamente recuperado de su pelea con Justin Gaethje, en la cual cayó derrotado, y que ya está listo para volver a competir cuando la UFC lo estime oportuno. El Matador quiere recuperar el cinturón de campeón del peso ligero

Ilia Topuria ha roto su silencio de tres meses para anunciar que está totalmente recuperado de las heridas que sufrió en el UFC Casa Blanca celebrado el pasado 14 de junio cuando cayó por KO técnico contra Justin Gaethje, perdiendo así el cinturón de campeón del peso ligero. El Matador ha manifestado que está en disposición de volver a pelear cuando la UFC y Dana White lo estimen oportuno y también le ha mandado un mensaje a Justin Gaethje y a su manager Ali Abdelaziz.

Ilia Topuria anuncia que está recuperado de sus lesiones

Ilia Topuria ha dado la noticia en la noche de este 16 de septiembre cuando ha usado sus redes sociales para anunciar que está completamente recuperado de las lesiones que sufrió en el pasado mes de junio y que le han mantenido alejado del octógono durante estos tres últimos meses. "Últimas pruebas médicas hechas. He vuelto".

No se ha quedado ahí el hispano-georgiano, ya que Ilia Topuria no ha dudado en desafiar a todos aquellos que han puesto en duda su vuelta a la UFC. "A todos los payasos que han estado hablando mal de mí y dándome por perdido todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene pelotas. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no les ponga nada raro. Nos vemos pronto".

Ilia Topuria ha acabado sus mensajes mandándole un recado a Justin Gaethje y a su manager Ali Abdelaziz a los que directamente ha insultado. "Por cierto, Justin, jódete. Y Ali, jódete tú también".

Estas últimas palabras no le han gustado nada a Ali Abdelaziz, que ha respondido a Ilia Topuria. "Bienvenido de nuevo, campeón. Me alegra que estés bien. No te voy a devolver la palabra con F porque tu hijo es mi amigo y no puedo decirle palabras feas a su padre".

La revancha de Ilia Topuria contra Justin Gaethje, más cerca que nunca

La realidad es que si nada se tuerce, Ilia Topuria volvería a la UFC para tener su revancha contra Justin Gaethje, el cual le arrebató el cinturón de campeón del peso ligero en el UFC Casa Blanca disputado el pasado 14 de junio.

Ilia Topuria y su entorno desean ese combate y Justin Gaethje deja en manos de la propia UFC la decisión de combatir con el hispano-georgiano, a sabiendas que es la pelea que muchos quieren ver de nuevo. Más cuando El Matador perdió.

Jon Anik, comentarista oficial de la UFC, anunció hace unos días que cree que hay negociaciones ya en marcha para tener el segundo combate entre Justin Gaethje e Ilia Topuria, aunque hay serias dudas de que sea en este año 2026, habiendo más opciones de que se celebre a inicios del 2027. "Creo que hay conversaciones internas para intentar potencialmente hacer el Justin Gaethje contra Ilia Topuria II. Un desempate sería absolutamente enorme y creo, haciendo una predicción, que eso es lo que va a pasar".