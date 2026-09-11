Gaethje enciende la mecha de la revancha con Topuria: "Él es muy fácil de predecir y nunca le he visto cambiar eso"

El luchador norteamericano, quien ya ha asumido que la UFC podría obligarle a pelear de nuevo con el español, empieza a calentar el combate y explica por qué le ganó "fácilmente"

El regreso de Ilia Topuria se calienta. Tras meses de silencio todo se ha precipitado en los últimos días. El Matador colgó, primero, una publicación en a que 'explicaba' cómo ha afrontado su derrota en una carta dirigida a su hijo. Luego ya dejó un mensaje en Georgia y unas imágenes en las que ya se le ve de nuevo entrenándose.

Su objetivo no es otro que pelear muy pronto por el campeonato. Su preparador físico, Jesús Gallo, dejó claro que antes de final de año estaría para combatir, aunque lo normal es que lo hiciera en el primer trimestre de 2027. Y ahora ha sido el principal mandatario de la UFC, Dana White, el que ha confirmado que está perfecto. "Topuria está listo para pelear y nosotros estamos preparados para él", indica el popular empresario norteamericano.

La duda está ahora en contra quien será. El representante de Ilia Topuria, Malki Kawa, dejó muy claro hace un mes que la pelea que quiere es la revancha con Gaethje. “Queremos esta pelea”, aclaró.

Y el propio Justin Gaethje, aunque siempre ha negado la posibilidad de darle la revancha tan pronto y pidió que Topuria luchara antes contra alguien, ya asume que será la UFC la que decida su rival. "La decisión final la tiene la UFC", indica el de Arizona.

Gaethje deja claro que la pelea sería en 2027

De momento, ya contempla el futuro de El Matador, intuyendo que será su rival. Y por ello, da por seguro que no peleará hasta el próximo año. “Si no peleo hasta el año que viene, él tampoco lo hará. Asimismo se está recuperando. No tengo la sensación de que mi próxima disputa sea un duelo con él”, considera no obstante.

Ahora va más allá y empieza a calentar el combate. Si hasta ahora ha respetado. Ahora, en una charla con Demetrious Johnson, The Hightlight saca pecho y critica a Topuria, del que considera que su derrota en la Casa Blanca fue "predecible".

El nuevo campeón cree que Topuria llegó al combate condicionado por determinados errores cometidos durante su preparación y por un exceso de confianza que, a su juicio, terminó jugando en su contra. "Me refiero a las 12 semanas anteriores al combate. Esos errores emocionales durante la preparación hicieron que no estuviera preparado para lo que ocurrió aquella noche", asegura un Gaethje que considera que Ilia Topuria intentó trasladar al combate algunas de las sensaciones que había experimentado en anteriores victorias, en lugar de afrontar el duelo como un escenario completamente nuevo.

En este sentido, Gaethje lo explica desde su propia experiencia. El de Arizona reconoce que uno de los mayores errores que ha cometido a lo largo de su trayectoria ha sido intentar repetir una actuación que consideró perfecta, sin tener en cuenta el rival que tenía enfrente.

Pasa factura a Topuria por sus "fiestas"

"Uno de los mayores errores que he cometido es intentar repetir una actuación perfecta la siguiente vez, y eso hace que te alejes del momento que estás viviendo. Y te garantizo que eso es lo que -Topuria- estaba intentando hacer, estaba tratando de repetirlo. Por eso estaba haciendo las mismas fiestas", afirma sobre algo que ha criticado y que Topuria, en parte, lo usa como medida de presión.

Gaethje no se queda ahí y también asegura que el español fue previsible en sus movimientos. El norteamericano conseidera que Topuria mantenía prácticamente el mismo ritmo cuando se desplazaba y tendía a hacerlo principalmente hacia delante o hacia atrás, sin introducir suficientes cambios laterales. "Creo que la mejor explicación para que lo entiendas es que sus pies nunca cambian de ritmo. Siempre es 'pop, pop, pop, pop', y se mueve hacia delante o hacia atrás. En última instancia, se trata de calcular el momento de sus desplazamientos e interrumpirlos", explica para indicar lo que él buscó con acierto, supuestamente: "El plan de combate era interrumpir sus desplazamientos, especialmente porque son tan constantes".

Para el final deja la puntilla. "Topuria es muy fácil de predecir y nunca le he visto cambiar eso, empezar a moverse lateralmente y dejar de hacerlo hacia delante o hacia atrás", afirma el nuevo campeón del peso Ligero, unas palabras que no habrá gustado al español.

Que sea ésta la pelea está por ver. A la UFC le gusta. uno de sus analistas confirmó que la están negociando, pero Dana White no quiso mojarse y abrió el abanico de posibles rivales de Topuria. "Ambas opciones -el combate contra Gaethje o el de Paddy Pimblett- me parecen bien. La revancha contra Gaethje es increíble. Un combate contra Paddy Pimblett sería alucinante", señala el máximo dirigente de la UFC, que ya está deseando de ver otra vez a Ilia Topuria en el octógono.