UFC París o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España el debut de Fabià Sintes y un Hooker vs Parnasse como combate estelar

El español Fabià Sintes, campeón de Wow, debuta en la UFC ante el francés de origen sirio Michael Aljarou en un UFC París que cerrará el neozelandés Dan Hooker

Un nuevo español debuta en la UFC, todo un campeón de la promotora de Ilia Topuria y Cristiano Rolando, Wow, luchará por hacerse un hueco en la compañía de artes marciales mixtas más conocida y potente del mundo. Su oportunidad le llega este sábado, en París, en un evento que tendrá una pelea entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse como combate estelar y en el que el español Fabià Sintes luchará ante el francés de origen sirio Michael Aljarou.

Sintes ha firmado 1+3 peleas con la UFC, por lo que ganar en este debut será clave para que sigan contando con él. Llega como campeón del Wow en el peso Mosca, pero su rival también aterriza en la compañía como campeón, en su caso de una de las principales promotoras europeas, Hexagon MMA.

Eso será en la cartelera preliminar, ya que el combate entre el español y el francés es el cuarto de la velada, pero el plato fuerte lo componen el regreso de Dan Hooker, el que fuera el año pasado el rival de Arman Tsarukyan en la división que entonces comandaba Ilia Topuria y que ahora mismo ocupa el décimo puesto en el ránking de la UFC en esa división. El neozelandés, que luego perdió también con Saint Denis, se enfrenta a una prueba de fuego, ya que Salahdine Parnasse llega sin ránking, pero con muchas ganas y estará apoyado por su público.

Aparte de Hooker, la velada cuenta con otros dos luchadores rankeados, Michael Venom Page, decimoquinto en el peso Medio y la también gala Nora Cornolle, decimotercera en el Peso gallo femenino. Habrá, por otro lado, un gran número de franceses y muchos europeos, entre ellos Sintes.

Cartelera estelar del UFC París

Dan Hooker vs Salahdine Parnasse (Peso ligero)

Farès Ziam vs Axel Sola (Peso ligero)

Michael Venom Page vs Nursulton Ruziboev (Peso medio)

Daniil Donchenko vs Punahele Soriano (Peso wélter)

Kurtis Campbell vs Trevor Peek (Peso pluma)

Losene Keita vs Muhammad Naimov (Peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC París

Morgan Charriere vs Felipe Lima (Peso pluma)

Mario Pinto vs Ryan Spann (Peso pesado)

Oumar Sy vs Modestas Bukauskas (Peso semipesado)

Nathaniel Wood vs Pavel Andrusca (Peso pluma)

Michael Aljarouj vs Fabià Sintes (Peso mosca)

Nora Cornolle vs Klaudia Sygula (Peso gallo femenino)

Matthieu Duclos vs Luis Felipe Dias (Peso medio)

Delphine Benouaich vs Sofia Montenegro (Peso paja femenino)

A qué hora pelea Michael Aljarouj y Fabia Sintes

La pelea entre Michael Aljarouj y Fabia Sintes es la cuarta de la cartelera preliminar, por lo que se celebraría entre las 19:00 y las 19:30 horas -hora peninsular española-. Esa cartelera preliminar comienza a las 18:00 y antes que la lucha del español deben celebrarse tres enfentamientos más.

A qué hora es el combate entre Dan Hooker vs Salahdine Parnasse

La velada tendrá lugar hoy sábado 5 de septiembre de 2026 desde el Accor Arena (París, Francia), recinto con capacidad para albergar más de 20.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC París se disputa a partir de las 18:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse, dará inicio a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Dan Hooker vs Salahdine Parnasse

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 18:00 horas y podrá verse en España a partir de las 19:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Accor Arena de la ciudad de la Luz.