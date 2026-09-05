Carlos Alcaraz, tras volver a ganar en el US Open, sorprende con una revelación: "Eso no me está pasando a mí"

El tenista español, que tendrá una dura lucha con Tommy Paul en octavos del US Open, se está sorprendiendo por cómo se siente tras sus victorias después de más de cuatro meses de parón

Carlos Alcaraz sigue sorprendiendo en el US Open 2026 y ya no sólo gana, sino que está empezando a ofrecer el nivel que tenía antes de la larga ausencia por lesión. Su triunfo ante Wu Yibing así lo confirma. Aunque desconocido, el tenista chino es uno de los jugadores emergentes del circuito y ya lo demostró poniendo contra las cuerdas a Djokovic en Wimbledon.

El murciano se ha quedado como único tenista español en el Grand Slam norteamericano tras la derrota de Dani Mérida ante Alex Michelsen y ahora tendrá que vérselas con otro estadounidense, un Tommy Paul ante el que siempre sufre y que le obligará a elevar aún más su nivel.

Alcaraz tuvo que pelear en los dos primeros sets, especialmente cuando Wu le rompió el saque y equilibró la primera manga, pero se mostró muy regular, sin altibajos, y siempre presionó el juego del asiático hasta que bajó los brazos en el tercer set.

Ante Paul será otra historia. "Es un tipo realmente talentoso, alguien muy difícil a quien enfrentar, muy peligroso. Y, por la manera en la que juega, en la que golpea la bola, es muy difícil dominar los puntos frente a él", reconoce el de El Palmar, que ha ganado seis de los ocho partidos en los que se ha enfrentado a Tommy Paul y que no pierde con él desde hace más de tres años.

Sin embargo, salvo el duelo jugado en Roland Garros en 2025, siempre han sido partidos muy ajustados, en los que el español ha tenido que estar a un gran nivel, algo que debe repetir ahora. "Estoy con muchas ganas de que nos volvamos a ver las caras. Hemos tenido grandes batallas. Es un tipo muy simpático y siento que nos lo pasamos bien, que firmamos grandes puntos. Será divertido de ver, eso seguro", afirma el español, quien se vio las caras por última vez con Paul en el primer Grand Slam del año.

Será la cuarta ocasión en la que se vean en un Grand Slam, las tres anteriores, Alcaraz venció y ganó el torneo (Australia 2026, Roland Garros 2025 y Wimbledon 2024). Buen presagio. "Voy a estar a mi 100%. Debo estarlo si quiero avanzar", añade Alcaraz.

Tommy Paul tiene ganas de revancha con Alcaraz

Tommy Paul, por su parte, calificó de "locura" volver a encontrarse con Carlos Alcaraz en un Grand Slam. "Diría que es el tenista al que más veces me he enfrentado de todo el circuito. Hemos tenido grandes batallas, pero también me ha dado alguna paliza", admite el americano.

El de Voorhees, que empezó el torneo fuera del Top-20, sabe que será una prueba de fuego para conocer su nivel tras ganar a Bublik en cinco sets. "Tanto él como Sinner son los grandes dominadores y el gran examen para los demás. Voy a dar lo mejor de mí mismo, quiero sacar mi mejor tenis, porque sé que lo necesitaré para derrotarle", confirmaba.

Alcaraz se sorprende de cómo acaba los partidos

Enfrente tendrá a un Carlos Alcaraz que, pese a que ha ganado dos de sus tres partidos en tres sets y en los dos últimos ha acabado dominando claramente, insiste en que está muy lejos de su cien por cien. Aunque mejor de lo que esperaba. "Me he sorprendido a mí mismo viendo la forma en la que me siento y cómo me estoy recuperando después de cada partido. Estoy muy feliz por eso, por poder firmar mis mejores actuaciones. No importa si estoy jugando cuatro o tres sets. Estoy muy feliz por eso. Mis expectativas aquí eran: 'Vamos a ver cómo va todo'. No estaba nada seguro", reconoce.

De hecho, admite estar sorprendido por lo poco tensionado que se encuentra tras tanto tiempo fuera del circuito. "Después de cuatro meses sin competir, cuando sales ahí y juegas un partido oficial, con los nervios y todo lo demás, después del partido te sientes muy tenso. Tu cuerpo puede sentirse muy tensionado. Eso no me está pasando a mí. Me siento mejor después de cada encuentro, como si hubiese estado compitiendo todo este tiempo", responde.

Eso sí, avisa que no está siendo tan fácil como pueda indicar el marcador y que Wu Yibing se lo puso muy difícil. "Por la manera en la que me sentí en pista, siento que fue un partido muy duro y que me exigió muchísimo física y tenísticamente. Fue muy complicado, advierte Carlos Alcaraz.

"No pienso en que todo me salga fácil o que esté pasando eso ahora mismo. Cada punto y cada juego me lo he ganado. Es, además, una forma de mantenerme con los pies en la tierra, pensando en el punto a punto y en dar lo mejor de mí en cada situación de partido. En eso pienso", sentencia el de El Palmar.